Bottle Cap Challenge | la geniale versione di Mariah Carey - il video social

Ecco la nuova sfida sui social : la " Bottle Cap challenge" : Gianni Carotenuto Ricordate la parata di vip e persone normali che si facevano riprendere mentre si gettavano un secchio d'acqua gelata in testa? Cinque anni dopo sul web esplode una nuova " social mania": stappare una bottiglia con un calcio Qualche anno fa - era l'estate 2014 - sui social impazzava la ice bucket challenge. Ricordate? La sfida consisteva nel buttarsi in testa un secchio di acqua gelata, filmarsi e mettere il video sul ...

Tutti pazzi per la Bottle Cap Challenge - il nuovo tormentone virale del web : Tutti pazzi per il nuovo tormentone estivo del web, la "Bottle Cap Challenge" che consiste nell'aprire una bottiglia di plastica con un calcio rotante, un colpo secco al tappino della bottiglia. È partita come sfida tra gli atleti della UFC ma sta contagiando tutto il mondo del web e presto potrebbe arrivare anche in Italia.Continua a leggere