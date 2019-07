Bormida | il sindaco offre alloggi a 50 euro | “Così abbiamo ripopolato il borgo Arrivate

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Bastava una ventina di persone per raggiungere quel “minimo numero di abitanti” che permette aldi andare avanti. Così Daniele Galliano,di, paese dell’entroterra ligure in provincia di Savona, riassume la ricetta con la quale si sta avvicinando all’agognato traguardo dei 400 residenti: “Canoni agevolati a 50mensile per glidi proprietà del Comune, innalzamento delle aliquote sulle seconde case sfitte per convincere i proprietari a tornare a vivere qui o affittare le case, incentivi ai commercianti e alle piccole imprese attive sul territorio”. Tre punti indubbiamente aiutati da una notizia che aveva fatto il giro del mondo, e che vedeva ilpromettere 2milaa chiunque accettasse di vivere nel suo paese. “A dirla tutta, non è una bufala ma un’idea che continuo a proporre in Regione, ma per ora non ho avuto nessun riscontro positivo. A due ...

