Bollette luce e gas | portale offerte | come funziona e tariffe luglio 2019

Bollette luce e gas - manca poco alla 'rivoluzione' : attenti a queste telefonate : Tra meno di un anno i consumatori saranno obbligati ad abbandonare il mercato tutelato. Secondo Confcosumatori non è raro...

Bollette luce - gas e bollo auto. Quanto costano agli italiani gli aumenti : Bollette luce, gas e bollo auto. Quanto costano agli italiani gli aumenti Bolletta della luce, bolletta del gas, bollo auto: sono solo alcune delle imposte che i contribuenti italiani devono pagare periodicamente. Voci di spesa che influiscono sui bilanci familiari in modo notevole, se consideriamo che dal 2010 al 2017 le tasse che abbiamo pagato sugli elementi soprastanti hanno registrato degli aumenti importanti. Per Quanto riguarda le ...

Bollette luce e gas : da luglio tutti i consumi si potranno consultare online : Da oggi, le Bollette e i consumi di luce e gas si potranno consultare online. Infatti sarà attivo il Portale consumi dell'Autorità per l'energia e l'ambiente, come previsto dalla legge di Bilancio 2018. Inizialmente sarà possibile visualizzare solo il proprio storico, ma presto le funzionalità verranno ampliate, permettendo ad esempio di confrontare le offerte più idonee alla propria impronta energetica.Continua a leggere

Bollette luce e gas : come funziona il mercato libero nel 2019? : La nascita del mercato libero per l’energia in Italia è avvenuta già alla fine degli anni ’90. C’è voluto però del tempo perché questo progetto diventasse realtà: nel 2007 la legislazione è diventata attuativa e quindi da allora ogni cittadino è libero di approfittare dell’offerta che preferisce, tra quelle proposte da qualsiasi azienda per la fornitura di gas ed energia elettrica. come funzionavano le Bollette luce e gas prima del mercato ...

Bollette - da luglio aumentano quelle della luce : in calo le tariffe del gas : Da luglio arrivano novità per le Bollette di luce e gas degli italiani. Secondo quanto comunicato dall'Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la diminuzione per il gas sarà del 6,9%, mentre per l'elettricità i contribuenti andranno incontro a un lieve aumento dell'1,9% sulle tariffe.Continua a leggere

Da luglio Bollette luce +1 - 9% - gas -6 - 9% : 19.07 Una riduzione del 6,9% per il gas e un aumento dell'1,9% per l'elettricità. Sono le variazioni delle tariffe, in vigore a partire dal primo luglio, decise dall'Arera (ex Autorità Energia) per il mercato tutelato. Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo di tasse), per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo, nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019) sarà di 566 ...

Bollette luce e gas meno care da luglio : Dopo i forti ribassi del trimestre scorso, anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma un andamento complessivamente favorevole delle Bollette dell`energia per i clienti in tutela. Lo rende noto l'Autorità per l'Energia (Arera) specificando che dal 1° luglio infatti per la famiglia tipo 1 si registra un deciso calo per le Bollette del gas (-6,9%) e un leggero incremento per quelle dell`elettricità (+1,9%), che intacca solo in parte ...

Truffe Bollette luce - gas e telefono : 5 nuovi metodi contro i consumatori : Truffe bollette luce, gas e telefono: 5 nuovi metodi contro i consumatori Bastano pochi accorgimenti per evitare di farsi truffare al telefono; “sapere è potere”, recita un vecchio adagio, anche quando si tratta di criminali intenzionati a mettere le mani nei portafogli dei consumatori. Ecco 5 tra i metodi più utilizzati dai truffatori e qualche suggerimento su come difendersi in base a un vademecum recentemente pubblicato da ...

Bolletta luce e gas : turismo energetico - come i furbi non pagano le Bollette : Bolletta luce e gas: turismo energetico, come i furbi non pagano le bollette Si può essere amanti dei viaggi, passare da un Paese all’altro, perché si hanno disponibilità economica e di tempo. Poi si può anche essere un altro tipo di turista, sconfinando però nel contesto truffaldino. Lo si può definire turismo energetico, e quelli che lo praticano “turisti delle bollette”. Quasi 6 miliardi di euro evasi da soggetti che passano da una ...

Bollette luce e gas : rischio aumento con salvataggio Alitalia - l’allarme : Bollette luce e gas: rischio aumento con salvataggio Alitalia, l’allarme Uno stratagemma del governo per salvare Alitalia andrebbe ad appesantire ulteriormente le Bollette degli utenti italiani per circa 650 milioni. L’Arera, appunto l’Agenzia di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, boccia nettamente l’ipotesi. Bollette luce e gas: gli articoli 37 e 50 del Decreto Crescita L’Autorità ha lanciato l’allarme con una nota diffusa ...

Perché per il salvataggio di Alitalia potrebbero aumentare le Bollette di luce e gas : L'Arera, l'Autorità dell'Energia, chiede al governo e alla maggioranza di modificare una norma prevista nel decreto Crescita con cui si stabilisce che lo Stato può prelevare 650 milioni di euro dai conti della Cassa per i servizi energetici e ambientali per utilizzarli per il salvataggio di Alitalia. Questa decisione potrebbe avere conseguenze anche sulle bollette di luce e gas che potrebbero aumentare.