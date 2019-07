Bloodstained è un gioco imperdibile | ma la versione Switch ha ancora bisogno di tanto

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lanciato originariamente con una campagna su Kickstarter,: Ritual of the Night è stato uno dei giochi di maggior successo nella storia del crowdfunding. Si tratta di un titolo che probabilmente non sarebbe mai venuto alla luce senza il supporto della comunità, e nonostante tutto, come per molti altri titoli, la strada del completamento è stata lunga e tortuosa, piena di sfide. Ma ilè finalmente arrivato e, forse contro ogni pronostico, è valido, molto valido, come potete leggere nella nostra recensione. Da un punto di vista prettamente personale, il titolo è andato ogni mia più rosea aspettativa.Il biglietto da visita di: Ritual of the Night è invitante, promettendo un nuovonel pieno stile di Castlevania: Symphony of the Night, direttamente dai suoi sviluppatori originali. È stupendo e riprende gli ultimi titoli 2D di Castlevania, con un mondo ...