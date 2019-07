Black Shark 2 Shadow Black verrà scontato di 50 euro sul sito ufficiale il 10 luglio

OPPO Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G : Al momento OPPO Reno Z è disponibile soltanto in Cina ma la prossima settimana lo smartphone sbarcherà finalmente anche nel Vecchio Continente L'articolo OPPO Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.