BITTER SWEET | anticipazioni puntata di martedì 9 luglio 2019

BITTER SWEET - anticipazioni 9 luglio : la Piran si allontana dall'Aslan : Nuovo appuntamento dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio trasmesso martedì 9 luglio su Canale 5, svelano che Ferit Aslan e Nazli Piran riusciranno a trovare il piccolo Bulut, mentre Deniz inizierà i lavori al nuovo locale. Bitter Sweet: Nazli contro Asuman Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda lunedì 8 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, ...

BITTER SWEET anticipazioni - il confronto tra Asuman e Ferit dopo la scoperta : anticipazioni Bitter Sweet: Nazli frenata dal comportamento di Asuman Gran parte delle difficoltà di Nazli nei confronti di Ferit dipendono dal tradimento della propria sorella Asuman: come saprete senz’altro, la cuoca aspirante ristoratrice non riuscirà a lasciarsi andare completamente con Aslan, anche dopo essersi scambiati un primo romantico bacio, perché non vuole che questa storia […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni, il ...

Trame BITTER SWEET lunedì e martedì : Bulut scappa di casa : Una nuova settimana è cominciata e la soap opera turca Bitter Sweet è pronta a regalare tanti nuovi ed avvincenti colpi di scena. I primi due episodi della settimana sono davvero molto intriganti: il Tribunale, purtroppo, ha preso una drastica decisione per l'affidamento di Bulut. Di questo, ovviamente, sarà molto risentita Nazli, la quale si arrabbierà con sua sorella Asuman. La cuoca si dirà pronta a confessare tutta la verità a Ferit, ma la ...

BITTER SWEET - episodio 11 luglio : Demet contatta una ginecologa per l'aborto : Continua il successo della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che vedrà nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 24 in onda giovedì 11 luglio alle ore 14:45 svelano che, al centro delle trame, ci sarà la figura di Ferit (Can Yaman). L'imprenditore vivrà momenti di sofferenza per via dello strano comportamento di Nazli che comincerà ad allontanarsi da lui. ...

BITTER SWEET - anticipazioni : Ferit prende a pugni Hakan dopo averlo visto picchiare Demet : Il fenomeno Bitter Sweet, la serie tv turca con protagonista Ozge Gurel sta letteralmente impazzendo in Italia. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Ferit Aslan si scaglierà come una furia contro Hakan Onder dopo aver scoperto che ha provocato l'incidente ai genitori di Bulut e ha picchiato Demet. Bitter Sweet: Hakan scopre che la moglie ha abortito Dalle anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda ...

BITTER SWEET - spoiler : Asuman apprende che le nozze tra la cuoca e l'Aslan sono una farsa : Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” ha già conquistato i telespettatori italiani. Purtroppo le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan continueranno ad essere travagliate. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 il mese prossimo, Asuman ancora una volta interferirà nella vita della sorella. La giovane apprenderà dal padre Kamal che l’imminente matrimonio tra il ricco imprenditore e l’ambiziosa cuoca è tutta una finzione. ...

BITTER SWEET - trame : Engin fa una proposta di matrimonio alla coinquilina di Nazli : Dopo il grande successo della soap opera turca “Cherry Season”, i telespettatori italiani stanno apprezzando molto le vicende della nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che ha segnato il ritorno dell’attrice Ozge Gurel. Le anticipazioni delle puntate di agosto 2019, oltre a svelare che Ferit Aslan e Nazli Piran cambieranno la sorte del piccolo Bulut, dicono che ci sarà finalmente una svolta per un’altra coppia. Si tratta ...

BITTER SWEET - anticipazioni : l'Aslan e Nazli ottengono l’affidamento di Bulut : La nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” trasmessa su Canale 5 a partire dal 10 giugno 2019, continua a sorprendere. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, riguardanti ciò che accadrà il prossimo mese, rivelano che ci sarà una clamorosa svolta nella vita dei due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Piran. Il ricco imprenditore e l’ambiziosa cuoca uniranno le loro forze per riuscire ad ottenere l’affidamento del ...

BITTER SWEET - puntata del 10 luglio : Tarik fa un invito a teatro a Fatos : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che riesce a coinvolgere un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 23 e in onda mercoledì 10 luglio alle ore 14:45 fanno notare che sarà al centro delle trame Nazli. Ferit si accorge del comportamento sfuggente di Nazli dopo lo stato d'animo della donna La giovane cuoca sarà afflitta dai dubbi per via del rapporto ...

BITTER SWEET spoiler 9 luglio : Ferit ritrova il nipote a casa dei genitori defunti : Stanno per arrivare nuovi episodi della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Le anticipazioni della puntata numero 22 che andrà in onda sul piccolo schermo martedì 9 luglio riportano che al centro delle trame vi sarà il personaggio di Bulut. Infatti si vivranno momenti di ansia e paura in seguito all'improvvisa fuga del piccolo dalla casa di Hakan e Demet. Ferit farà di tutto per ritrovare il bambino e, proprio grazie ad una sua ...