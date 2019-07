Bitter Sweet | anticipazioni 9 luglio | la Piran si allontana dall' Aslan

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Nuovo appuntamento dedicato a, la serie tv turca che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio trasmesso martedì 9su Canale 5, svelano che Ferite Nazliriusciranno a trovare il piccolo Bulut, mentre Deniz inizierà i lavori al nuovo locale.: Nazli contro Asuman Nell'episodio precedente di, andato in onda lunedì 8alle ore 14:45 su Canale 5, abbiamo visto Ferit rimanere molto dispiaciuto per la perdita della custodia di Bulut ad opera degli Onder. La cuoca, intanto, si è arrabbiata moltissimo con la sorella in quando aveva scattato le foto che hanno fatto passare l'come un seduttore. Nuovi guai, quindi, per Asuman, che aveva rischiato di finire in galera per un furto al centro commerciale.'altra parte, quest'ultima ha incolpato Nazlidi aver influenzato in qualche ...

berta95italy : Bitter Sweet, anticipazioni 9/07: la Piran si allontana dall'Aslan - ALLIWANTISTRASH : @NoemieSansonet1 Io sto guardando Erkenci Kus in turco e bitter sweet in italiano ?????? quanto odio Deniz cioè fisso in mezzo - sweetdvsire : ma cos'è bitter sweet -