Bill Gates rende onore a Steve Jobs | Era un mago | con i suoi incantesimi

Bill Gates : “Il mio più grande errore è non aver sconfitto Android” : (Foto: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images) Il più grande rimpianto della vita di Bill Gates è il non aver reso Microsoft in grado di realizzare una piattaforma mobile che fosse un alternativa valida a iPhone di Apple. Tradotto: di non essere stato in grado di aver anticipato le mosse di Google con la sua creatura più preziosa, Android. Il co-fondatore di Microsoft si è aperto in un incontro con il numero uno di Eventbrite, Julia ...