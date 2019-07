Fa il pieno sui social! Leo Gassman non è solo bellissimo

(Di lunedì 8 luglio 2019) “Bello come il sole, unico!”. Basterebbe questo commento, lasciato da una fan accanita, per spiegare le ultime foto di Leo. Il figlio del famoso attore Alessandro, protagonista dell’ultimo X Factor, sta già spopolando sui social. Merito di un fisico scultoreo, di uno sguardo accattivante, di un fascino rude e al tempo stesso gentile. Gli oltre 200 mila followers, tra cui soprattutto giovani ragazze, sono andati in estasi dopo aver ammirato gli ultimi scatti del giovanissimo cantante.Di anni, Leo, ne ha21. È un classe 1998 ma sembra avere le idee chiare. Come tutti gli scatti estivi che si rispettino, anche questo è vicino all’acqua e sulla sabbia. Ma non del mare. Non siamo infatti ad Ibiza, a Mykonos o a Miami. Leoè ad un lago, immerso nel verde. Una location inusuale ma che partecipa nella creazione di una foto unica. Costume a calzoncino, collana lungo sul collo, capelli al vengo e posa da yoga. Proprio a mettere in risalto addominali, spalle e pettorali.Ma Leonon è. Ha anche un grande talento e insegue il sogno della musica da quando aveva quattordici anni, ovvero da quando ha iniziato a frequentare l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a Roma. Con studio, dedizione e impegno, il giovane romano ha scalato le gerarchie, arrivando al famoso talent Ex Factor. Qui è entrato nella squadra Under Uomini, nella scuderia di Mara Maionchi, spingendosi fino in semifinale. Poi la sconfitta, inaspettata. Ma la sua voce e soprattutto il suo sguardo avevano ormai fatto breccia nel cuore degli appassionati.