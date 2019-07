Belen Rodriguez e Stefano De Martino | ' luna di miele' romantica a Ibiza insieme a Santiago

Ti mangio tutto! Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino passione alle stelle : La showgirl argentita e l'ex ballerino di Amici si stanno godendo giorni di relax nell'amata Ibiza. La passione è alle stelle come testimoniano le foto e i video condivisi sui social dalla coppia. Ibiza è il nido d'amore del ritrovato amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia si rifugia con sempre più frequenza nella splendida isola delle Baleari per vivere momenti di amore e soprattutto passione. In queste ore Belen ...

Belen Rodriguez mostra le curve su Instagram - alcuni commentano : 'Basta - siamo stufi' : Se in passato le foto in cui Belen Rodriguez posava in bikini erano quelle più apprezzate dai suoi fan, di recente sembra esserci stata un'inversione di tendenza in questo senso: sotto agli scatti sensuali che soubrette pubblica su Instagram, compaiono sempre più commenti "di protesta" alla presunta ostentazione del suo corpo perfetto. L'argentina, però, pare non fare troppo caso a chi la critica, e continua a condividere sul suo profilo le ...

Mezza ignuda! Belen Rodriguez senza limiti - lo scatto fa impazzire i fan : Belen Rodriguez ha deciso di mettere a segno un nuovo colpo sexy in questa calda e rovente estate 2019. Attivissima sui social, dove conta oltre 8 milioni e mezzo di followers, la showgirl ha pubblicato un post che ha fatto letteralmente girare gli occhi a Mezza Italia. Si tratta di una foto sena veli per una campagna pubblicitaria, precisamente per i 10 anni di Cotril. E nel momento in cui scriviamo i mi piace sotto questo scatto hanno ...

Non è mai come la prima volta! Belen Rodriguez si fa sempre più bollente : Stefano de Martino su Instagram svela per la prima volta ciò che davvero pensa e sente rispetto alla sua riappacificazione con Belen Rodriguez con una frase eloquente. Sale la temperatura e Belen Rodriguez si fa sempre più bollente. Mentre i suoi fan si rifanno gli occhi, Stefano De Martino medita. Questa l’istantanea social degli ultimi scatti postati dalla modella argentina e dal danzatore partenopeo. I due, da quando hanno annunciato il ...

Belen Rodriguez super sexy a Ibiza - Stefano De Martino pensieroso : «Non è mai come la prima volta» : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in compagnia di loro figlio Santiago, si stanno concedendo giorni di relax a Ibiza. La showgirl pubblica foto in cui è sempre più sexy, mentre il...

Belen Rodriguez è tornata : l’atmosfera sui social si fa bollente - il VIDEO hot è… ‘illegale’ : Belen Rodriguez fa perdere la testa a tutti i suoi follower: il VIDEO hot è da capogiro Era da tempo che Belen Rodriguez non rendeva felici i suoi fan sui social con foto e VIDEO sensuali. La showgirl argentina, troppo presa dalla sua felice vita familiare, dai viaggi col marito ‘ritrovato’ Stefano De Martino e col piccolo Santiago, ha un po’ trascurato i suoi follower. Belen Rodriguez ha pubblicato oggi nelle sue storie ...

Golden Ibiza! L’ultimo scatto di Belen Rodriguez è incredibilmente sexy : Una Belen da turbo quella che da Ibiza ci fa sapere che la sua estate è “dorata”. Questo ha scritto Belen Rodriguez in calce all’ultima, pazzesca e piccantissima, foto data in pasto al suo popolo di Instagram. Eccola, la strepitosa showgirl argentina, sdraiata su un gonfiabile dorato, appunto. Occhi chiusi, un sapiente gioco di luci ed ombre, la Rodriguez si mostra fasciata in un bikini rosso, i cui slip sono di fatto sono costituiti soltanto da ...

Secondo matrimonio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino alle Baleari il 20 settembre : Seconde nozze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che paiono proprio aver deciso di sposarsi di nuovo. Complice un amore ritrovato, un bellissimo figlio di nome Santiago e una carriera che sempre più spesso trova punti in comune, Belen e Stefano già preparano abito bianco e papillon. Belen Rodriguez e Stefano si sposano per la seconda volta In pochi lo avrebbero immaginato, in pochissimi avrebbero scommesso che il matrimonio dell'anno ...

Stefano De Martino - fuga con gli amici in attesa delle nozze bis con Belen Rodriguez : Dopo aver condotto con successo ?Made in Sud? ed essere ritornato assieme alla sua ex moglie Belen Rodriguez, mamma del figlio Santiago, Stefano De Martino ha approfittato della bella...

Tú sí que vales 2019 - confermata Belén Rodriguez - addio Iva Zanicchi : Secondo alcune indiscrezioni, la nuova edizione di Tú sí que vales sarà nuovamente condotta da Belén Rodriguez, ma dovrà fare a meno di Iva Zanicchi

Belen Rodriguez/ La foto al "buio" dopo down di Instagram : seconda vita con Stefano : Belen Rodriguez pubblica uno scatto 'al buio', dopo il down di Instagram, ed i fan la apprezzano lo stesso: la seconda vita con Stefano De Martino.