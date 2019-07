Beach volley | Amburgo 2019 Il Mondiale più bello | Italia più vicina al tris per Tokyo ma

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) In undici edizioni del Campionato del Mondo disputate fino a dieci giorni fa l’aveva centrato solo due volte i quarti di finale, sempre al femminile, nel 2001 con Bruschini7Solazzi e nel 2013 con Menegatti/Cicolari. In un colpo solo l’Italpresente adha saputo fare in dieci giorni meglio di 22 anni di storia azzurra di questa disciplina: tre coppie nei quarti di finale, roba da stropicciarsi gli occhi, da mettere firma enormi alla vigilia del torneo, roba importante che è giusto celebrare con la dovuta enfasi. Era un’un po’ incerottata, quella che si presentava all’appuntamento iridato, Lupo/Nicolai reduci da un lungo stop, Menegatti/Orsi Toth reduci da uno stop meno lungo ma comunque fastidioso, Ranghieri/Caminati fermi per tutto l’anno scorso e sempre sul chi va là per via del ginocchio ballerino di Ranghieri. A ...

