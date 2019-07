Basket femminile | Europei Under 18 2019 | l’Italia suona la terza | Croazia battuta 80-60

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - travolta la Germania campione nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...

Basket femminile - Europei 2019 : Spagna ancora campione. Demolita la Francia in finale : La Spagna si conferma sul tetto d’Europa. La nazionale iberica ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Basket femminile dopo aver sconfitto in finale la Francia per 86-66. Era il remake dell’ultimo atto dell’edizione precedente e ancora una volta hanno trionfato le spagnole, confermandosi assolutamente la squadra migliore del Vecchio Continente. Grande prestazione di Marta Xargay, che ha messo a referto 23 punti ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : Giappone-Stati Uniti e Portogallo-Australia in campo domani per conquistare la finale : Si avvia alla conclusione il calendario del torneo di Basket femminile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna sono andate in scena le sfide dei quarti di finale e sono rimaste soltanto quattro formazioni in lotta per la medaglia d’oro. Il programma in realtà è stato molto più ricco dal momento che parallelamente si sono svolti anche gli incontri della parte bassa del tabellone, funzionali solamente a definire la ...

Basket femminile - Europei 2019 : storica semifinale della Gran Bretagna - Francia avanti all’overtime. Dominio di Spagna e Serbia : Giornata di quarti di finale alla Stark Arena di Belgrado per gli Europei di Basket femminile. Una sorpresa, una partita vietata ai deboli di cuore e due domini netti: questo il responso di un giovedì serbo che apre le porte a un weekend che si preannuncia spettacolare. Andiamo a vedere quanto accaduto oggi. UNGHERIA-Gran Bretagna 59-62 Continua l’incredibile marcia della Gran Bretagna, sospinta dai 29 punti (ancora) di Temi Fagbenle: per ...

Risultati Europei Basket femminile 2019/ La Serbia non tradisce : Svezia annichilita : Risultati Europei di basket femminile 2019: sono terminate le partite dei quarti, in semifinale volano Gran Bretagna, Spagna, Francia e Serbia.

Basket femminile - Universiadi 2019 : i risultati della seconda giornata. USA a fatica - l’Australia domina il Canada : Si è completata la seconda giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019. Dopo questo turno di partite solamente nel gruppo C non si conoscono il nome delle due squadre qualificate per i quarti di finale. Tutto tranquillo per gli Stati Uniti, che hanno battuto a fatica anche Cina Taipei per 93-85, mentre la Slovacchia ha superato il Messico ed ha ancora speranza di passare il turno. Tutto molto facile per l’Australia che ha ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sconfitta dal Canada nel Basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 calcio femminile – All’intervallo Sudafrica-Corea del Nord 0-6, USA-Italia 1-1. 21.50 basket – Finisce 96-70 tra Canada ed Italia. Pesante sconfitta per gli azzurri.25-8 il parziale degli ultimi 10 minuti. 21.46 basket – Il Canada dilaga nell’ultimo quarto: al 38′ lo score recita 90-65, parziale di 19-3 in otto minuti. 21.44 calcio femminile – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sotto col Canada nel Basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 calcio femminile – Pareggio degli USA: Castaneda al 30′ trova il gol dell’1-1 con l’Italia. 21.40 calcio femminile – Dilaga la Corea del Nord: 5-0 sul Sudafrica dopo quaranta minuti di gioco. 21.38 basket femminile – Russia-Argentina 60-49 (33′). 21.36 basket – Russia-Croazia 42-39 (33′), USA-Finlandia 46-47 (29′). 21.34 basket ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : vittorie per Stati Uniti - Russia e Cina nella prima giornata - assente l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli. Il regolamento della competizione, alla quale non partecipa la Nazionale italiana, prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno e una prima fase all’italiana al termine della quale le prime due classificate accederanno al tabellone dei quarti di finale. Le quattro sedi delle partite sono il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

Basket femminile - Europei 2019 : Spagna-Russia e Francia-Belgio - due super quarti di finale : L’Italia è stata eliminata, ma gli Europei di Basket femminile proseguono e domani si giocheranno i quarti di finale. Tutte sfide che valgono non solo una semifinale nella rassegna continentale, ma anche la certezza di poter continuare il sogno olimpico (bisogna entrare tra le prime sei per qualificarsi per il Preolimpico). Questa l’analisi dei quarti di finale: Ungheria-Gran Bretagna (ore 12.00): la partita imprevedibile e quasi ...

Basket femminile - Europei Under18 : scelte le dodici azzurrine per la rassegna continentale : Dopo la delusione della nazionale maggiore, l’Italia volge il pensiero agli Europei giovanili di Basket femminile e si comincia da quello Under18, in programma a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dal 6 al 14 luglio. Il Commissario Tecnico Roberto Riccardi ha scelto le dodici azzurre che prenderanno parte alla rassegna continentale. Nella scorsa edizione ad Udine l’Italia venne eliminata agli ottavi di finale dalla Germania, poi ...

Basket femminile - Europei 2019 - Marco Crespi : “Il futuro della squadra sarà brillante. Ho amato allenare queste ragazze” : E’ amara la serata di Marco Crespi, che vede la sua Italia uscire dagli Europei di Basket femminile dopo la sconfitta con la Russia per 54-63. Le azzurre terminano quindi il loro cammino agli ottavi di finale, vivendo per soli 40 minuti la Stark Arena di Belgrado, una tra le arene più belle (e, all’occorrenza, calde) d’Europa. queste le parole del coach azzurro rilasciate al sito della FIP: “Abbiamo giocato una partita ...

Basket femminile - Europei 2019 : la Russia mette fine ai sogni azzurri. L’Italia crolla nell’ultimo quarto ed è eliminata : L’Europeo di Basket femminile dell’Italia è finito. Le azzurre di Marco Crespi sono state sconfitte agli ottavi di finale dalla Russia per 63-54 al termine di una partita che ha visto le azzurre crollare ad inizio ultimo quarto. Cinque minuti fatali, nei quali le russe hanno toccato il +15. Con questa sconfitta l’Italia dice addio anche al sogno olimpico, visto che le azzurre mancano anche la qualificazione al Preolimpico ...

LIVE Italia-Russia Basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 33-29 - Zandalasini trascina l’Italia a metà partita con 13 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 13; RUSSIA: Vadeeva 10 Sbaglia il tiro da lontanissimo Francesca Dotto, ma l’Italia conclude in vantaggio i primi, ottimi venti minuti con il punteggio di 33-29! La Russia cerca l’ultimo tiro, ma c’è una banale infrazione di campo nel passaggio indietro di Shilova per Vadeeva, rimessa Italia 33-29 2/2 Fedorenkova, 40 secondi per chiudere ...