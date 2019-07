Barella all’Inter | nuovo incontro con il Cagliari | affare da 45M più bonus

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019)di mercato tra Inter eper: i club hanno trovato un’intesa intorno ai 45 milioni più, da discutere i dettagli.“powered by Goal”Inter eprovano a chiudere la trattativa per il trasferimento di Nicolòin nerazzurro. Dopo le tante parole spese nelle scorse settimane riguardo il futuro del centrocampista sardo, il suo approdo alla corte di Antonio Conte ora pare davvero a un passo.Nel tardo pomeriggio si è infatti svolto un ulterioretra i due club, con le parti che ora sembrano molto vicine a trovare un accordo definitivo. Inter estanno infatti discutendo ora su quale sia la formula migliore per permettere ai nerazzurri di dilazionare i pagamenti.Un’operazione da circa 45 milioni di euro piùche l’Inter è decisa a portare a termine, regalando così a Conte uno dei rinforzi più attesi in questa ...

DiMarzio : #Barella, @Inter e @CagliariCalcio d’accordo sulla valutazione: 45 milioni più bonus. Ora club al lavoro per chiude… - DiMarzio : #Barella all’@Inter: nel giro di 24/48 ore i club vogliono definire tutto e concludere formalmente dopo le intese r… - MarcoBovicelli : #Inter-#Barella, ci siamo: accordo tra ???? e #Cagliari sulla valutazione del giocatore: richiesta scesa a 45 mln pi… -