Bando per 60 tirocini presso la Corte di Cassazione | domande entro il 9 settembre

Frongia : partito Bando per albero di Natale - vogliamo successo come nel 2018 : Roma – Da questa mattina e’ online l’Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festivita’ natalizie 2019/2020. L’Avviso, che si trova al seguente link https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BE C363715, consente l’invio di proposte da oggi, 8 luglio, fino al termine ...

Il Bando del concorso Regione Campania per 10.000 posti oggi 8 luglio : link Gazzetta e non solo : Quando esce il bando per il concorso Regione Campania per 10.000 nuovi posti di lavoro e dove è possibile trovare tutte le informazioni relative alla selezione pubblica senza precedenti per numero di potenziali assunzioni messi in campo? Proprio oggi 8 luglio, secondo quanto affermato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, ogni informazione sarà servita senza più ulteriori ritardi. Ecco dunque una pratica guida su dove cercare i ...

AbBandonare la scuola paritaria per la scuola statale? Ecco cosa ne pensano gli insegnanti : Da qualche ora circola in rete, in un gruppo Facebook dedicato ai Diplomati Magistrali, un sondaggio rivolto agli insegnanti per capire la preferenza tra scuola paritaria o scuola statale. Attorno a questa tematica è possibile trarre spunto per un’interessante riflessione. cosa pensano le insegnati quando devono Abbandonare la scuola paritaria per andare ad insegnare in quella statale? Molte insegnanti nel corso degli anni hanno probabilmente ...

Concorso Inps 2019 : Bando per 2 mila posti in uscita. I requisiti : Concorso Inps 2019: bando per 2 mila posti in uscita. I requisiti Lo ha annunciato con orgoglio il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: l’ente previdenziale ha già assunto 3.500 nuovi dipendenti, a novembre ci sarà un nuovo Concorso Inps con in palio altri 2mila posti. Concorso Inps: cosa ha detto Di Maio? “In bocca al lupo agli oltre 3500 nuovi assunti di Inps. Questa è la nostra gioia, questa è la nostra soddisfazione. ...

Concorso Ata stop appalti di pulizia : Bando durante l’estate per le nuove assunzioni : Arrivano novità sul Concorso Ata stop appalti di pulizia. Oggi 5 luglio è intervenuto nella sua pagina Facebook Luigi Gallo, presidente della VII Commissione Cultura della Camera, che ha dato delle informazioni sulla pubblicazione del decreto e del bando relativo alle 12mila assunzioni Ata da effettuare entro il 1° gennaio 2020. Gallo ha anche parlato dello scaldalo fatto dell’appalto Consip e di come venivano utilizzati i soldi destinati ...

Palermo - il sindaco Orlando : “Presenteremo Bando pubblico per avere squadra da subito” : “Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l’Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazionali e ciò secondo un programma conforme alla normativa sportiva e per garantire trasparenza di procedura ed affidabilità di nuova società“. Queste le ...

Violenta eruzione dello Stromboli : persone abBandonano l'isola - c'e' una vittima : Una Violenta esplosione ha interessato il vulcano dello Stromboli nel pomeriggio di oggi, provocando l'emissione di una grande quantità di cenere e gas dalla sua area sommitale. L'esplosione, una...

Ilary Blasi : Perchè Ho AbBandonato il Grande Fratello Vip! : Ilary Blasi, dopo un periodo di incertezze, ha rilasciato delle dichiarazioni sul programma che ha sempre condotto, il GF Vip, e su quello che avrebbero voluto affidarle, Temptation Island Vip. Ecco le sue dichiarazioni in merito! Se ne parlava già da qualche tempo ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. La storica conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi, non sarà più al timone della trasmissione sin dalla prossima edizione. Ora ...

Attivi i numeri 3341051030 e 800137079 per la segnalazione di cani abBandonati in autostrada? Facciamo chiarezza : Con l'estate 2019 sono ritornati. Mi riferisco ai numeri 3341051030 e 800137079 indicati in una nota più che virale su Facebook come quelli adibiti alla segnalazioni di cani abbandonati in autostrada. Già la scorsa estate gli stessi recapiti erano balzati agli onori della cronaca come riferimenti ufficiali di una campagna di salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe. In questo mese di luglio la stessa identica nota virale ha iniziato a ...

Bari. Bando Periferie : cantieri aperti in 24 Comuni metropolitani : cantieri aperti in ventiquattro Comuni, quattro opere ultimate ad Adelfia, Binetto, Cellamare e Noci, altre nove in fase di consegna

Reggio Emilia. Servizio civile : Bando per 12 posti in provincia : Il Coordinamento provinciale degli enti Servizio civile (Copresc) di Reggio Emilia ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per candidarsi al

Caldo - Papa Francesco : “malati - anziani e operai lo soffrono più di tutti : non siano abBandonati o sfruttati” : “Malati, anziani, persone che devono lavorare all’aperto, nei cantieri, in questi giorni hanno patito maggiormente le conseguenze del Caldo: che nessuno sia abbandonato o sfruttato“. E’ l’esortazione di Papa Francesco al termine dell’Angelus in una piazza San Pietro arroventata dal sole. “In quest’ultimo giorno di giugno, auguro a tutti i lavoratori di poter avere durante l’estate un periodo ...

Dalle Ue Bando da 1.050.000 € per le nuove professioni culturali : Prende il via la seconda fase di “Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries (Flip for CCIs)”, il progetto pilota lanciato dall'Unione Europea con...

Roma - commercianti riqualificano piazza abBandonata. Per finirla mancano soldi : “Vogliamo parco per bimbi disabili” : A Centocelle, quartiere della periferia est della Capitale, un gruppo di commercianti di zona ha deciso di fare un restyling della piazza principale a proprie spese. Hanno avviato una campagna di crowdfunding per reperire risorse fondamentali per restituire ai residenti un parco abbandonato da decenni. A tutti i residenti visto che Rete Imprese Castani, l’associazione che sta raccogliendo i fondi, non vuole escludere nessuno. “Abbiamo previsto ...