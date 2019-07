Bandai Namco annuncia ONE PIECE | PIRATE WARRIORS 4

Anime Expo 2019 : Gli annunci di Bandai Namco e non solo : In queste ore si sta tenendo a Los Angeles l‘Anime Expo 2019, evento dedicato non solo all’animazione giapponese ma anche ai videogiochi. Per tale occasione sono stati fatti degli annunci che vi riassumiamo a seguire, anticipandovi che questo articolo potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti. Anime Expo 2019: Tutti gli annunci dell’evento Iniziamo da Aksys Games, la quale ha annunciato che il suo Ghost Parade sarà ...

Bandai Namco X Orlinski : Pac-Man diventa un pezzo d’arte unico : Pac-Man, una delle più iconiche figure della cultura pop è stata immortalata da un’altra leggenda, il famoso artista Orlinski. Questa collaborazione ha prodotto un pezzo unico di arte che stiamo ora rendendo disponibile per un’audience ancora più ampia. Questa nuova edizione sarà disponibile in due colori: il classico giallo Pac-Man e l’inedito Pac-Man nero. Nel 1980, Toru Iwatani stava mangiando ...

E3 2019 : Bandai Namco annuncia Tales of Arise : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Tales of Arise, il nuovo capitolo del celebre franchise di JRPG Tales Of. Con Yusuke Tomizawa (capo del franchise di God Eater) al timone del team di sviluppo di Tales Of, il franchise e il suo ultimo capitolo promettono di assicurare ai giocatori nuove storie, nuove dinamiche di gameplay e nuovi mondi da esplorare. Tales of Arise è previsto per il 2020 per ...

E3 2019 : Bandai Namco annuncia Elden Ring : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un’avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e Bandai Namco Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ...

Bandai Namco annuncia il videogioco di Jumanji : Bandai Namco Entertainment Europe, il celebre produttore mondiale di prodotti d’intrattenimento per famiglie, Outright Games, e lo studio di sviluppo inglese, Funsolve, in collaborazione con Sony Pictures, annunciano Jumanji: Il videogioco, il gioco con licenza ufficiale del celebre franchise cinematografico di Jumanji. Disponibile dal 15 novembre 2019, Jumanji: Il videogioco consentirà di vestire i panni dei ...

PS5 : Jun Takeuchi di Capcom e Katsuhiro Harada di Bandai Namco svelano le loro impressioni sulla console next-gen di Sony : Il nuovo numero della rivista giapponese Weekly Famitsu contiene un'intervista fatta al Responsabile della divisione di Capcom, Jun Takeuchi ed al producer di Bandai Namco, Katsuhiro Harada.Nell'intervista viene chiesto ai due sviluppatori un commento sulla prossima console di Sony, PlayStation 5. Come riporta Twinfinite, la prima parte dell'intervista è dedicata a Takeuchi, il quale afferma che, dalle ultime informazioni che sono state svelate ...

Bandai Namco e ISKN annunciano una partnership volta a creare una nuova piattaforma di intrattenimento : Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco Entertainment ed ISKN hanno annunciato oggi una partnership che vedrà il celebre publisher di prodotti d'intrattenimento collaborare con l'innovativa azienda informatica francese per creare una piattaforma d'intrattenimento creativa per tutta la famiglia.Guidata da Bandai Namco, la partnership intende sfruttare i punti di forza delle due società per sviluppare e portare sul mercato un ecosistema ...