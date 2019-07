Balsamo di tigre | ingredienti | benefici e controindicazioni

dilei

(Di lunedì 8 luglio 2019) Di certo ne hai già sentito parlare, magari da un’amica che soffre di dolori articolari e che ne ha tratto grande. Ildiè un rimedio antico che viene dall’Oriente e la cui efficacia è testimoniata da tutti coloro che lo hanno voluto sperimentare. Forse ti sei chiesta se davvero contiene ossa die che cosa lo renda così efficace: ecco spiegato, allora, come è nato ildi, quali sono le sue caratteristiche e a cosa serve. Le origini deldiL’olio diè uncreato nel corso dell’Ottocento dall’erborista birmano Aw Chu Kin. Questo studioso ed esperto di piante si stabilì a a Singapore nel 1870, dove iniziò a produrre e a commercializzare il famoso unguento. Dedicò gran parte della sua vita a perfezionare il suo, tanto che si narra che in punto di morte egli abbia chiesto ai suoi figli di continuare le ...

