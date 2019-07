agi

(Di lunedì 8 luglio 2019)ed esercizio deld'azzardo. Questo sono i reati che la procura di Napoli potrebbe a breve contestare al calciatore Mario, dopo la scommessa di sabato scorso a Mergellina, storico ormeggio di Napoli. Con lui sono stati denunciati l'amico Catello Buonocore, l'uomo che si è lanciato in mare in sella al suo scooter per vincere 2 mila euro, e l'uomo che ha girato il video che poi ha fatto il giro del web diventato virale. Gli investigatori della Polizia Municipale hanno consegnato ai pm i risultati delle attività investigative che riguardano, Buonocore e il titolare della concessione d'uso del molo di Mergellina dal quale Buonocore si è buttato in acqua con lo scooter. Ai tre è stata anche contestata la violazione del Testo Unico dell'Ambiente, ovvero l'abbandono di rifiuti pericolosi. Ieri lo scooter e'ritrovato in via Andrea ...

jacques_jj6592 : RT @AngeloTani: ??????? #Balotelli è stato denunciato per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo nell'ambito delle indagin… - giusy2012 : @LaStampa #Balotelli è sempre stato un coglione , un cattivo esempio per i giovani, sopravvalutato.... - Paladino70 : RT @Agenzia_Italia: Balotelli è stato denunciato per istigazione a delinquere e gioco d'azzardo -