Autonomia Regioni | ministra Stefani | “Trovato accordo tra Mef e M5s | ora avanti a

**Autonomia : tra nodi assunzione diretta docenti Regioni - per M5S ‘incostituzionale’** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – C’è anche l’istruzione tra i nodi che il vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie non è riuscito a sbrogliare. In particolare, a quanto si apprende, nel corso della riunione è stato sollevato il tema dell’articolo 12 del testo Stefani sull’assunzione diretta dei docenti che, in sostanza, prevede i concorsi regionali. Un punto sempre criticato dal M5S, ritenuto dai grillini ...

Autonomia/ Troppe deleghe alle Regioni : brusca frenata al decentramento : Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi mette in discussione dalle fondamenta il progetto di AUTONOMIA differenziata come perseguito finora

Dl Sicurezza - Consulta : “Inammissibili i ricorsi delle Regioni. Superpoteri prefetti violano Autonomia Comuni” : La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il decreto Sicurezza presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che ne hanno impugnato numerose disposizioni lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze. La Corte ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar sono state adottate nell’ambito delle competenze ...

Europee - Di Maio : “Tav? Dossier nelle mani di Conte. Ok ad Autonomia se non va a discapito di alcune regioni” : “Per quanto riguarda la Tav, c’è un Dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono ...

Autonomia - Di Maio : serve tempo - così com'è scritta non aiuta Regioni : Il leader M5s Luigi Di Maio frena sull'Autonomia, che la Lega chiede invece di varare subito. "Io penso semplicemente che l'Autonomia si debba fare ma si deve scrivere per bene. Ricordo bene quello che è successo con il Titolo V della Costituzione nel 2001... Stiamo ancor pagando le conseguenze di una riforma scritta in fretta e furia dal centrosinistra per tenere testa a Bossi con il federalismo. Adesso se vogliamo farla per bene ...