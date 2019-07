Autoerotismo al ristorante | egiziano rischia il linciaggio

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Federico Garau Qualcuno ha notato l'osceno spettacolo messo in atto dal nordafricano ed ha tentato di farsi giustizia da solo: provvidenziale l'intervento dei poliziotti per salvare il maniaco Ha ordinato un bel pranzo al tavolo sulla spiaggia di Rimini, un conto poi non saldato, e durante il lauto pasto non ha saputo resistere alla tentazione di calarsi i pantaloni per masturbarsi, completamente incurante della presenza di donne e bambini. Lo squallido episodio durante la giornata della domenica appena passata, quando il responsabile, un, si è seduto ai tavolini delStella Marina, sito sul lungomare Di Vittorio all'altezza del bagno 62. Sono all'incirca le 13:30, quando qualcuno degli avventori inizia a rendersi conto dell'osceno spettacolo messo in atto dal nordafricano. Alcuni hanno iniziato a rivoltarsi contro lo straniero, che è stato ripreso e ...