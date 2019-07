Audi e-tron muove la Maratona delle Dolomiti

Audi e-tron - In arrivo una versione più potente : Dal Nürburgring giungono foto di unAudi e-tron parzialmente camuffata che si destreggia tra i cordoli. Segnali particolari: prese daria ingrandite e un diffusore diverso dal solito. Ci vuole poco a fare uno più uno concludendo che, nellottica di un ampliamento della gamma, la Casa di Ingolstadt si appresta a introdurre una versione sportiva della sua Suv elettrica. Resta da capire se per i modelli a batteria varrà la stessa nomenclatura di ...

ClAudia Durastanti : "Siamo tutti bombe ad orologeria - conteniamo il male che ci stroncherà" : Claudia Durastanti ha una voce precisa. Scandisce le parole con attenzione e senza inflessione. È nata a Brooklyn nel 1984, ma bambina si è trasferita in Italia, e dopo alcune peregrinazioni è approdata a Londra, dove oggi vive e ha co-fondato il Festival of Italian Literature.Esordiente con il fortunato romanzo “Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra”, pubblicato da Marsilio e premiato con il ...

Nuova A3 Sportback g-tron : la nuova Audi a metano è più potente che mai : Audi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi rinnova la compatta A3 Sportback g-tron a metano. Tra le novità c’è un nuovo motore, un 1.5 Tfsi da 131 cavalli, che può percorrere 400 km a gas grazie alla capacità di 17,3 kg dei tre serbatoi. Ad A3 ...

Sul numero di luglio - Grand tour d'Europa con l'Audi e-tron : Attraversare tutta lEuropa per il lungo con unauto elettrica: impresa da esaurimento nervoso oppure no? Per scoprirlo abbiamo preso unAudi e-tron e siamo andati da Reggio Calabria fino a Skagen, la punta più estrema della Danimarca. Quasi tremila chilometri attraversando Italia, Austria, Germania fino al limite del Paese scandinavo, dove sincontrano il Mar Baltico e quello del Nord. Non solo questione di autonomia. Tre intensi giorni di ...

Motori – Audi e-Tron a rischio incendio - non è troppo presto per l’elettrico? [GALLERY] : rischio incendio Per il SUV Audi e-Tron 55, richiamati i 1644 veicoli prodotti fino ad oggi, i primi verranno riparati in agosto in questi giorni l’Audi ha rilasciato un richiamo per la sua ammiraglia ecologica, la tedesca ha richiamato 1.644 esemplari della sua e-Tron 55 quattro, sono stati attualmente richiamati i primi 540 veicoli dal mercato americano, questa misura cautelare è stata adottata dalla casa dei Quattro Anelli per ...

U&D - Gianni Sperti 'stronca' Sara e Nilufar su IG : promossi De Lellis - Lorenzo e ClAudia : Con la schiettezza che lo contraddistingue, Gianni Sperti ha deciso di commentare i protagonisti più amati di Uomini e Donne su Instagram. Partecipando al gioco "Fammi una domanda", l'opinionista si è lasciato andare a giudizi sia positivi che negativi su alcuni personaggi nati in trasmissione. Se su Giulia De Lellis e Andrea Dal Corso il pugliese sostiene di essersi ricreduto, è su Nilufar Addati e Sara Affi Fella che non ha cambiato affatto ...

Uomini e donne : KlAudia Poznanska si candida come nuova tronista ma poi cancella il post : Andrea Zelletta ha concluso il suo percorso a Uomini e donne scegliendo Natalia Paragoni, da lui preferita a Klaudia Poznanska. Quest'ultima è uscita comunque a testa alta dal programma, evitando di fomentare le polemiche ed, anzi, augurando persino il meglio al tronista. Le sue parole hanno emozionato i telespettatori oltre che lo stesso Andrea, il quale ha faticato a trattenere le lacrime pochi minuti prima dell'annuncio della scelta. Fin ...

KlAudia Poznanska : “Il trono? Perché no”. E su Temptation Island… : Uomini e Donne: Klaudia Poznanska sul trono a settembre? La sua risposta Tutti gli appassionati di Uomini e Donne dovranno attendere la fine dell’estate per vedere ritornare seduta gradino più famoso della televisione italiana Maria De Filippi e il suo intrepidi opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma chi salirà sul trono a settembre? Le voci si rincorrono e ovviamente vanno prese con le dovute pinze. Si sa che chi non viene ...