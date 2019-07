Assemblea Serie A | approvato il budget per la prossima stagione | ancora il calendario a

Serie A - nuova Assemblea : sul tavolo Mediapro : Sarà l’offerta di Mediapro il tema principale dell’assemblea della Lega Serie A in programma oggi nella sede di via Rosellini. Nella scorsa settimana infatti è arrivata ufficialmente la proposta del gruppo cinese-spagnolo sulla possibilità di diventare partner della Serie A per quanto riguarda il canale di Lega. Nel dettaglio, l’offerta avrebbe una parte fissa di […] L'articolo Serie A, nuova assemblea: sul tavolo Mediapro è ...

Serie A - oggi nuova Assemblea : sul tavolo Mediapro : Sarà l’offerta di Mediapro il tema principale dell’assemblea della Lega Serie A in programma oggi nella sede di via Rosellini. Nella scorsa settimana infatti è arrivata ufficialmente la proposta del gruppo cinese-spagnolo sulla possibilità di diventare partner della Serie A per quanto riguarda il canale di Lega. Nel dettaglio, l’offerta avrebbe una parte fissa di […] L'articolo Serie A, oggi nuova assemblea: sul tavolo Mediapro ...

Lega Serie A - Assemblea l’8 luglio : i punti all’ordine del giorno : Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega è convocata per Lunedì 8 luglio 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 1 2.00 in prima convoca zione e, occorrendo, alle 14.00 in seconda convoca zione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito a ...

In corso l’Assemblea della Lega Serie A : E’ in corso l’assemblea della Lega Serie A. Tra i temi su cui verte la discussione c’è anche quello della scelta del luogo e della data per la compilazione dei calendari del prossimo campionato. Oltre a questo, la proposta di MediaPro e le iniziative per la lotta alla pirateria. All’assemblea partecipano il presidente del Milan, Paolo Scaroni, quello del Genoa, Enrico Preziosi, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ...

Assemblea Lega B - le date della Serie BKT 2019/20 : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti diciotto società su diciannove oltre agli 8 nuovi club che disputeranno la prossima Serie BKT. Prima delle comunicazioni del presidente è stato approvato il pre-consuntivo della stagione 2018/2019. All’ordine del giorno anche la discussione sulle date della Serie BKT 2019/20: il campionato inizierà sabato 24 agosto con l’open day, come ormai da tradizione consolidata negli ultimi anni, che verrà ...

Serie B - in corso Assemblea Ordinaria della Lega : tra i punti all’ordine del giorno anche le date del prossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

Palermo - oggi l’Assemblea dei soci : servono 10 milioni per l’iscrizione alla Serie B : Assemblea dei soci fondamentale per il futuro del Palermo in programma oggi. I rosanero entro il 24 giugno devono infatti formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, per la quale trovare una Serie di coperture economiche: si parla di circa 10 milioni di euro, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Secondo i parametri […] L'articolo Palermo, oggi l’assemblea dei soci: servono 10 milioni per ...