Ascolti Tv Domenica 7 luglio : Un Passo dal Cielo su Rai 1 (12.4%) - male Streghe su Rai 2 (4.2%) : Ascolti Tv Domenica 7 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Vittoria e Abdul – Canale 5 – 2.02 milioni e 13.3%Un Passo dal Cielo 4 (replica) – Rai 1 – 1.95 milioni e 12.4%Quarto Grado – Rete 4 – 1.03 milioni e 7.8%Fightplan – Mistero in Volo – Rai 3 – 995 mila e 5.9%Come ti rovino le vacanze – Italia 1 – 967 mila e 5.9%Streghe 1a Tv – Rai 2 – 688 mila e 4.2%Atlantide – La7 – 445 mila e 3.2%Italia’s Got Talent – Tv8 ...

Ascolti TV | Domenica 7 luglio 2019. Vittoria e Abdul (13.3%) batte Un Passo dal Cielo (12.4%). Parte male il nuovo Streghe (4.2%) : Streghe Nella serata di ieri, Domenica 7 luglio 2019, su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato .000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 la prima tv di Vittoria e Abdul ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 l’esordio con un triplo episodio del nuovo Streghe ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Come Ti Rovino le Vacanze ha intrattenuto .000 spettatori con ...

Ascolti Tv Domenica 30 giugno - Ricatto D’Amore su Rai1 (15.4%) e Lontano da te su Canale 5 (8.4%) : Ascolti Tv Domenica 30 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Ricatto D’Amore – Rai 1 – 2.50 milioni e 15.4%Spagna – Germania (U21 – Finale) (2-1) – Rai 2 – 2.14 milioni e 12.7%Storie Maledette – Rai 3 – 1.16 milioni e 6.9%Lontano da Te – Canale 5 – 1.34 milioni e 8.4 % (ultima puntata)Madre Mia – Rete 4 – 509 mila e 3%Ti Presento i Miei – Italia 1 ...

Ascolti TV | Domenica 30 giugno 2019. Ricatto d’Amore 15.4% - Spagna-Germania Under 21 12.7%. Lontano da Te chiude con l’8.4% : Lontano da Te Su Rai1 Ricatto d’Amore ha conquistato 2.504.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Lontano da Te ha raccolto davanti al video 1.337.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai2 la finale degli Europei Under 21 Spagna-Germania ha catturato l’attenzione di 2.145.000 spettatori (12.7%). Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha intrattenuto 869.000 spettatori con il 5.4% di share. Su ...

Ascolti tv - dati auditel domenica 23 giugno con la vittoria dei Music Awards 2019 : Ascolti tv, prime time La coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona con terza parte dei Music Awards 2019, i premi della Musica italiana, ha ottenuto la vittoria della prima serata televisiva. Lo show trasmesso su Rai1 è stato visto da 2 milioni 562mila spettatori con uno share del 14,5%. Sui social oltre 116mila interazioni per il programma, in vetta ai commenti. Nella stessa fascia la fiction Lontano da te con Megan ...

Ascolti TV | Domenica 23 giugno 2019. I Music Awards 14.5% - Lontano da Te 9.1% - Austria-Germania Under 21 al 7.8% : Vanessa Incontrada, Francesco Gabbani e Carlo Conti Su Rai1 i Seat Music Awards hanno conquistato 2.562.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Lontano da Te ha raccolto davanti al video 1.491.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Under 21 Austria-Germania ha catturato l’attenzione di 1.399.000 spettatori (7.8%). Su Italia 1 Come ti spaccio la Famiglia ha intrattenuto 1.121.000 spettatori con il 6.5% ...

