Ariana Grande piange sul palco del suo Sweetener World Tour e spiega perché in una

Ariana Grande non sarà Ariel ma sostiene la Sirenetta di colore Halle Bailey nel remake del classico Disney : Per circa un anno, a furor di popolo, sembrava essere la favorita per il ruolo, invece Ariana Grande non sarà Ariel nel remake del classico Disney La Sirenetta: la scelta della protagonista è ricaduta sulla cantante R&B Halle Bailey, meglio conosciuta come la metà del duo musicale Chloe x Halle, formato con la sorella nel 2015. E apriti cielo: una Sirenetta di colore non è rispettosa del classico Disney, hanno tuonato i tantissimi che si ...

Anche Katy Perry al fianco di Taylor Swift contro Scooter Braun : si schierano Urie - Adele e Rihanna. E Ariana Grande? : Mentre i suoi clienti più celebri si stanno schierando dalla sua parte per difenderlo, molte altre star stanno invece supportando Taylor Swift contro Scooter Braun. La popstar ha definito il manager, ora entrato nel consiglio di amministrazione dell'etichetta Big Machine con cui la Swift ha pubblicato tutti i suoi album in carriera finora, un bullo che ha agito in maniera subdola e manipolatoria nei suoi confronti per rovinarle la ...

Taylor Swift: perché Ariana Grande non avrebbe detto la sua nel caso che ha coinvolto il suo manager: Justin Bieber e Demi Lovato si sono esposti in favore di Scooter Braun

Ariana Grande ha prodotto la colonna sonora del nuovo film "Charlie's Angels" ed è molto soddisfatta: Congrats!

Un assaggio del brano di Ariana Grande - Lana Del Rey e Miley Cyrus nel trailer del reboot di Charlie’s Angels (video) : La collaborazione tra Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus per la colonna sonora del reboot di Charlie's Angels è ormai ufficiale: confermati i rumors sulla partnership tra le tre popstar americane, è arrivato anche il trailer del film che rivela un assaggio del brano inciso dall'inedito trio. Le interpreti hanno confermato mercoledì 26 giugno la loro collaborazione di cui si vociferava in rete ormai da qualche giorno sui social ...

Ariana Grande: famiglia e amici sul palco con lei per festeggiare il suo compleanno: A Toronto <3

Little Mix: nel making of di "Bounce Back" appare anche una grande amica e collaboratrice di Ariana Grande: Dai un'occhiata qui!

Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey ti danno un assaggio della loro canzone per il film "Charlie's Angels": Can't wait

Ariana Grande/ Altre 19 date al suo Sweetener Tour 2019 : verrà anche in Italia? : Ariana Grande, aggiunte Altre 19 date allo Sweetener Tour 2019: la cantante della Florida verrà anche in Italia? Ecco le ultime novità

Nuove date di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019 - annunciati altri 19 concerti : chance per l’Italia? : Ben 19 Nuove date di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019 sono state appena annunciate dalla popstar. Nonostante abbia più volte dichiarato di soffrire lo stress provocato dai ritmi serrati della sua attività live, la Grande ha annunciato nuovi concerti negli Stati Uniti per il prossimo autunno, impegnandosi così a presentare i suoi ultimi album dal vivo per tutto l'anno. La nuova tranche di eventi si svolgerà nelle arene statunitensi ...

Ariana Grande che tiene sulle spalle un suo amico per fargli vedere meglio un concerto è TUTTO: Uno dei suoi BFF

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey stanno incidendo un brano per la colonna sonora di Charlie’s Angels? : Da giorni, ormai, circola in rete un rumor che vorrebbe una partnership di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey in lavorazione e pronta ad essere rilasciata. Una fonte ritenuta attendibile per aver già anticipato l'uscita dell'EP della Cyrus She's Coming ha messo in circolazione l'indiscrezione che parla di una partnership tra le tre popstar. Inizialmente l'ipotesi è parsa di scarsa credibilità, ma il fatto che alcune delle star ...

Ariana Grande e Miley Cyrus insieme in una nuova canzone? Da questi indizi sembrerebbe proprio così: Un like vale più di mille parole

Ariana Grande ha fatto i complimenti a Taylor Swift per il video di "You Need to Calm Down": Legends support legends