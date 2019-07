Andrea Damante bacia l' ex madre natura Sara Croce

blogo

(Di lunedì 8 luglio 2019) La situazione sentimentale ditorna a sorridere! C'è una giovane donna al suo fianco e risponde al nome diexdi Ciao Darwin 8 che abbiamo ammirato in tutta la sua bellezza poco meno di 3 mesi fa. A paparazzarli insieme mentre sino è il settimanale Chi. Il Dama e la giovane bionda si trovano in Versilia per trascorrere delle vacanze che a quanto pare sono diventate galeotte per l'inizio di qualcosa di più che una semplice amicizia. A darci qualche indizio in più sul fatto che non si tratta di un semplice flirt è l'ex tronista di Uomini e Donne che afferma: "Questa volta faccio sul serio".l'ex08 luglio 2019 21:11.

Ri_Ghetto : NO VABÈ MA RAGA CINEMA - zazoomblog : Andrea Damante paparazzato mentre bacia Sara ex Madre Natura di Ciao Darwin (Foto) - #Andrea #Damante #paparazzato… - Alessia69860276 : Andrea Damante ORA fa sul serio ma prima no? -