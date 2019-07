Anche i Samsung Galaxy S10 disponibili a rate con Tre | promozione per pagarli da ottobre

Festa Anche per i Samsung Galaxy Note 9 TIM - con aggiornamento di giugno N960FXXU3CSF9 : Bussa anche alla porta del Samsung Galaxy Note 9 brand TIM l'aggiornamento di giugno 2019 contrassegnato dalla sigla N960FXXU3CSF9, con patch di sicurezza del mese in corso, CSC N960FTIM3CSF1, CHANGELIST 16141281 e date build del 12 giugno. Chi vuole, può scaricare il pacchetto direttamente dalle pagine di 'live.Samsung-updates.com', oppure, in alternativa, attendere il rilascio dell'upgrade via OTA, cui non dovrebbe mancare molto. Si ...

Tutte le alternative pensate da TIM per Samsung Galaxy S10 e S10 5G valide Anche ad inizio luglio : Il mese di luglio ci consentirà di prendere in esame numerose offerte TIM per tutti coloro che intendono acquistare il Samsung Galaxy S10, anche in riferimento alla versione 5G, con la quale potremo sfruttare la nuova Rete sulla quale si appoggia la compagnia telefonica in determinate realtà del nostro Paese. Dopo il punto della situazione condiviso sulle nostre pagine durante il mese di aprile, dunque, occorre analizzare più da vicino ciò che ...

Ecco i pazzeschi regali di TIM Party e WINDAY : c’è Anche Samsung Galaxy S10 5G : TIM lancia un nuovo concorso aperto agli iscritti al programma TIM Party, che mette in palio Samsung Galaxy S10 5G. Wind svela i nuovi regali di WINDAY di oggi, lunedì 24 giugno, e i premi del concorso di mercoledì 26. L'articolo Ecco i pazzeschi regali di TIM Party e WINDAY: c’è anche Samsung Galaxy S10 5G proviene da TuttoAndroid.

Salta Anche luglio per l’uscita Samsung Galaxy Fold? Le ultime : Ci eravamo ormai proiettati a luglio come mese del debutto commerciale del Samsung Galaxy Fold: il dispositivo sarebbe dovuto essere disponibile dal 26 aprile, salvo poi accumulare un certo ritardo per l'insorgenza di un problema al display. Il capo della divisione mobile aveva dichiarato lo scorso mese che la data di uscita definitiva del prodotto sarebbe stata comunicata molto presto. Per la fine di giugno si pensava di assistere ad un ...

Samsung One UI è finalmente in rilascio Anche per Galaxy Watch LTE da 46 mm : Il portafoglio di smartWatch di Samsung è stato aggiornato il mese scorso con l'ultima interfaccia One UI che rinnova l'aspetto del sistema operativo e aggiunge molte nuove funzionalità, tuttavia lo smartWatch Samsung Galaxy Watch 46 mm LTE è rimasto escluso dall'update. Ora anche questo modello sta finalmente ricevendo l'aggiornamento OTA per entrambe le versioni del firmware destinate agli Stati Uniti e all'Europa. L'articolo Samsung One UI ...

Anche il Samsung Galaxy A7 (2017) potrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie : Sebbene il Samsung Galaxy A7 (2017) abbia già ricevuto due major update, ci sono buone possibilità che venga aggiornato Anche ad Android 9 Pie L'articolo Anche il Samsung Galaxy A7 (2017) potrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Arriva la patch di maggio Anche su Samsung Galaxy S8 Vodafone : tante migliorie segnalate : Arrivano buone notizie in queste ore per i non pochi utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S8 brandizzato Vodafone. Ci sono diverse segnalazioni, infatti, per quanto riguarda la patch di maggio, che come abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi, ha il merito di portare con sé notevoli migliorie. In particolare, occorre prestare molta attenzione alla questione della fotocamera, anche se il device sta facendo passi in avanti ...

Aumenti prezzo Samsung Galaxy Note 10? Forse Anche nel modello base : Il produttore asiatico sta lavorando molto al Samsung Galaxy Note 10, che non abbiamo dubbi si presenterà come un dispositivo all'avanguardia, aggiungendo ancora un tassello in più rispetto agli già ottimi Galaxy S10. Questo, naturalmente, potrebbe comportare un innalzamento del prezzo del prossimo phablet, di cui abbiamo raccolto i primi rumors riportati dal portale 'GSMArena.com', che si rifanno ad alcuni informatori russi. Si parla, per la ...

Le app - Anche WhatsApp - ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 : L'ultimo aggiornamento di sistema include un nuovo SDK ultra-wide per applicazioni di terze parti che potranno utilizzare la videocamera grandangolare posteriore su Galaxy S10 e la vista non ritagliata per i selfie. Esiste un modo per utilizzare la fotocamera posteriore ultra-wide di Samsung Galaxy S10 per scattare una foto in WhatsApp. L'articolo Le app, anche WhatsApp, ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 proviene ...

Anche Samsung Galaxy S10e si veste di Rosso Cardinale : Sta facendo il giro della Rete una nuova immagine rendering che mostra il Samsung Galaxy S10e in versione Cardinal Red. Guardiamola insieme L'articolo Anche Samsung Galaxy S10e si veste di Rosso Cardinale proviene da TuttoAndroid.

La nuova data di lancio di Samsung Galaxy Fold è un mistero - neAnche giugno sembra il mese giusto : Samsung Galaxy Fold non ha ancora una nuova data di lancio: neanche a giugno lo conosceremo nella sua forma corretta e migliorata. L'articolo La nuova data di lancio di Samsung Galaxy Fold è un mistero, neanche giugno sembra il mese giusto proviene da TuttoAndroid.

Ecco Anche il Samsung Galaxy Fit - il grande assente che mancava : Vi stavate giusto chiedendo che fine avesse fatto il Samsung Galaxy Fit? Oggi siamo qui pronti per darvene notizia, essendo mancato dalla scena per motivi finora imprecisati. Il fitness tracker era stato presentato al MWC 2019 di Barcellona insieme ai Galaxy S10, ed agli altri dispositivi suoi pari, il Galaxy Watch Active ed il Galaxy Fit e, di cui più nel dettaglio vi avevamo parlato in questo articolo dedicato. A differenza degli altri due ...

Segnalata Anche in Italia la patch XXS4DSE1 per Samsung Galaxy S8 : le prime informazioni : Come si poteva facilmente prevedere, stanno arrivando anche in Italia oggi 21 maggio le prime segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S8. Mi riferisco, come avrete intuito, all'aggiornamento riguardante proprio il mese in corso, con una nuovissima versione del firmware che va a sostituirsi a quella menzionata fino a ieri (anche sulle nostre pagine) in giro per l'Europa. Partendo da questi presupposti, è facile immaginare che al ...