Ancelotti non si nasconde | “Vogliamo vincere qualcosa”

Ancelotti su Icardi : “Un grande giocatore - apprezzato non solo dal Napoli però” : Non solo James Rodriguez tra i nomi accostati al Napoli in questo mercato che sta riservando non poche sorprese per i tifosi. Anche Mauro Icardi, che Marotta ha ufficialmente posto sul mercato ieri nella conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, è tra i nomi che potrebbero arrivare per rinforzare l’attacco azzurro. In conferenza a Dimaro Carlo Ancelotti ha risposto ad una domanda sull’attaccante argentino. Non parla di ...

Ancelotti su James : “Ha tanta qualità - ma non ne parlo finché non è un giocatore del Napoli” : Carlo Ancelotti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Dimaro nella prima conferenza stagionale. Tante le domande sul prossimo Napoli e sui nomi accostati al mercato. Uno tra tutti il suo pupillo James Rodriguez, dato per certo fino a pochi giorni fa, ma per cui adesso l’interesse dell’Atletico potrebbe cambiare le carte in tavola. “James Rodriguez? è un calciatore che conosco bene e che ha tanta qualità. Purtroppo al ...

Ancelotti : “Da Insigne mi aspetto atteggiamento da capitano. Il Napoli non ha l’acqua alla gola. Sarri alla Juventus? Questo è il professionismo” : “Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, forse l’unica. Vi posso dire che sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso però vogliamo fare però meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è rammarico soprattutto per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive avute sul finale. Per Questo ...

Gazzetta : L’Atletico non preoccupa Ancelotti - è sicuro che James arriverà : “ll rischio è forte, c’è la possibilità che la trattativa per James Rodriguez possa essere interrotta nelle prossime ore. Non dal Napoli, ovviamente, che sul talento colombiano vuole costruire il proprio progetto tecnico.” Ma nonostante la discesa in campo dell’Atletico, secondo la Gazzetta dello Sport, Ancelotti è sereno e aspetta che James arrivi da lui “L’entrata delL’Atletico Madrid, in ogni modo, pare che non ...

Brahim Hanifi giornalista Algerino elogia Ounas : “Perché Ancelotti non lo fa giocare con continuità?” : Brahim Hanifi, giornalista di El Haddaf TV Algeria è intervenuto a Radio Marte rilasciando alcune dichiarazioni sul calciatore del Napoli: “Ounas ieri ha giocato la sua prima gara da titolare con l’Algeria ed è incredibile ciò che ha fatto. 45 minuti di altissimo livello: gol, assist e tutti ci chiediamo perché Ancelotti non lo faccia giocare con continuità”. Sulla Nazionale algerina: “L’Algeria si candida a vincere la ...

ADL : “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco di Ancelotti - nel calcio non ci sono regole fisse che funzionano sempre! Continuerò i lavori al San Paolo dopo le Universiadi. Su Sarri - la nuova maglia e Dimaro…” : L’Intervista di Aurelio De Laurentiis Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato sul vari temi che riguardano il Napoli: “Sto mangiando il cosiddetto cuore di bue. Il pomodoro di Sorrento è eccellente: peccato che tutto ciò che è eccellenza, diventa proprietà comune e quindi ...

Pedullà : Ancelotti scatenato - non basta James Rodriguez - vuole Lozano e spinge per Rodrigo : Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Per quanto riguarda James Rodriguez niente di nuovo sotto il sole, l’accordo con il calciatore c’è, complice la presenza di Carlo Ancelotti e anche con il Real dovrebbe essere tutto ok, ma il colombiano è impegnato in Copa America e si dovrà attendere la fine della competizione per procedere. Altro discorso per il capitolo ...

Gazzetta : James-Ancelotti - non c’è due senza tre : Che Ancelotti voglia James Rodriguez è ormai risaputo. E’ per accontentare il suo mister che De Laurentiis lavora per chiudere un affare che lui stesso ha definito troppo oneroso. Oggi sulla Gazzetta la storia del rapporto tra Re Carlo e il colombiano. Un percorso che parte da Madrid, arriva a Monaco di Baviera e si spera approdi al Napoli. “Non c’è due senza tre”, scrive la rosea. Che però chiarisce che tra i due non fu subito ...

La Roma insiste su Mertens - ma Ancelotti non lo vuole liberare : Che il mercato del Napoli sia intrecciato a quello della Roma, non è una novità. C’è in ballo l’affare Manolas, su tutti, nel quale il club di De Laurentiis ha offerto Diawara. Con un’operazione di finanza creativa il guineano servirebbe ad ammortizzare la clausola del greco. Ma le due società non hanno ancora trovato un accordo sulla valutazione di Amadou. Nei giorni scorsi la Gazzetta ha parlato anche delle cifre: per ...

De Laurentiis su James : “Non so quanto ci serva ma Ancelotti lo desidera” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss Doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti? «Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di Agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Oggi possiamo confermare che c’è questo accordo per andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami e una a Detroit» James ...

Corbo : “A Napoli questioni irrisolte - ADL non compra e Ancelotti riposa. Il vantaggio all’Inter…” : Corbo: “A Napoli questioni irrisolte, ADL non compra e Ancelotti riposa. Il vantaggio all’Inter…”. Corbo: “A Napoli questioni irrisolte, ADL non compra e Ancelotti riposa. Il vantaggio all’Inter…”. L’editorialista de ‘La Repubblica’ commenta il momento del Napoli sulla rubrica ‘Il Graffio’. “La Juve cercava Guardiola. Poi Klopp. Ma fino a ieri aspettava ...

Il Psg ha pronti 70 milioni per Insigne. Ancelotti non si incatenerebbe per evitarne la partenza : La Nazionale rappresenta un salto importante per Lorenzo Insigne, dopo un finale di campionato piuttosto burrascoso, con qualche panchina e poco feeling con il pubblico. Adesso l’attaccante vive un momento di ribalta grazie ai due gol capolavoro realizzati con l’11 di Mancini che gli sono valsi anche un’attenzione speciale per quanto riguarda il mercato. Il Psg infatti è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo gli occhi ...

Fedele a Radio Marte : “Fabian cammellone? Non é dispregiativo - Ancelotti ha bisogno di altri calciatori” : Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, queste le sue considerazioni in risposta ad un Radioascoltatore nel corso della consueta rubrica ‘Fedele contro tutti: “Chiamo Fabian Ruiz ‘cammellone’? Sì, perché è un giocatore dalle lunghe leve e che perde un tempo di gioco nella gestione della prima palla. Non è un termine dispregiativo. Fedele ha poi aggiunto: “Arek Milik è ...

Kiss Kiss – Alvino : ” Folle dire che questo calciatore non serva al Napoli - deciderà Ancelotti” : Carlo Alvino, giornalista e telecronista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il profilo a cui al momento lavora il Napoli, James Rodriguez. Queste le sue parole: “Il calcio di James Rodriguez è un calcio magico, parliamo di un giocatore in grado di coprire tutte le zone dell’attacco, è intuitivo, veloce ed è inaudito sentire chi parla di un ...