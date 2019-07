Ancelotti | “Lozano | Rodrigo e altri? Ecco cosa penso Sarri? Nessuno se lo aspettava…”

forzazzurri

(Di lunedì 8 luglio 2019) Mister Carloha rilasciato la prima intervista della stagione in quel del Teatro di Dimaro. Di seguito riportiamo tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro: Mister, quale sarà il Napoli di questo secondo anno di? “Dobbiamo misurarci con Juve e Inter che hanno cambiato gli allenatori. Il Napoli sarà in linea con quello dell’anno scorso, ma vogliamo fare meglio. Secondo me, si poteva fare di più. Il rammarico è per la seconda parte della stagione, ma poi nel finale abbiamo avuto sensazioni positive, soprattutto con l’Inter, e vogliamo ripartire da lì. Sarà un Napoli migliore, con meno incognite, con un gioco collaudato, senza grosse novità tattiche”. Un giocatore come James contribuirà ad un gioco di qualità? “La qualità del gioco è alla base della nostra idea, anche perché la squadra ha sempre giocato un calcio di qualità e ...

