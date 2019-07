Ancelotti | “Koulibaly e Manolas ci permetteranno di fare un calcio più aggressivo e

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Parole di elogio per Albiol che ha lasciato il Napoli arrivano da Carloin conferenza stampa da Dimaro questa mattina. Il tecnico ha ringraziato lo spagnolo per il suo periodo in azzurro ed ha commentato anche il futuro che aspetta il Napoli con l’arrivo di. “Ringrazio Albiol che ha fatto un periodo molto importante qui al Napoli, un grande professionista. arriva peròche è uno dei calciatori migliori che c’erano sul mercato in quella posizione e con Koulibaly formerà una coppia formidabile. L’arrivo dici permetterà diunanche più offensivo e, con una linea più alta e tenere anche l’uno contro uno”. L'articolo: “Koulibaly ecidiunpiùe offensivo” ilNapolista.

