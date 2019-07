Ancelotti | “Da Insigne mi aspetto atteggiamento da capitano Il Napoli non ha l’acqua

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) “Cosa mida questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, forse l’unica. Vi posso dire che sarà unin linea con quello che è stato l’anno scorso però vogliamo fare però meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è rammarico soprattutto per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive avute sul finale. Per questo motivo non ci saranno grosse novità tecniche e tattiche ma vogliamo consolidare ciò che abbiamo fatto di buono”. “James Rodriguez? è un calciatore che conosco bene e che ha tanta qualità. Purtroppo al momento non è un calciatore del, magari un giorno lo sarà, magari non lo sarà mai. Stiamo valutando tante opportunità, la volontà della società è quella di migliorare la qualità della rosa, il mercato dà tante possibilità. ...

