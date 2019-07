Amsterdam | la sindaca che vuole chiudere il quartiere a luci rosse

vanityfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) I suoi obiettivi sono tre: evitare che le prostitute deldivengano derise, prese in giro e fotografate contro la loro volontà, limitare la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro sporco e ridurre i disagi per i residenti e gli imprenditori che vivono e lavorano in zona e hanno diritto a un luogo «più tranquillo, più pulito e più vivibile di adesso». La prima donna sindaco di, Femke Halsema, ex leader del partito verde di sinistra, sta valutando l’ipotesi diildella città. E sta affrontando le critiche e le proposte di chi ritiene che una misura simile causerebbe solo problemi aggiuntivi. Un gruppo di lobby di nuova formazione, chiamato Red Light United, sostiene che il 90% delle sessanta donne sex worker intervistate volevano continuare a lavorare nelle vetrine degli stretti vicoli e lungo i canali di ...

