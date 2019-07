Allerta Meteo Estofex | ancora forte maltempo al Nord con grandine molto grande e forte

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019)– Dopo un weekend diestremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al, anche la nuova settimana inizia all’insegna delavverso sulle regioni settentrionali.(European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’di livello 2 per ile il-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremodella Bosnia principalmente perdi dimensioni grandi ograndi e forti raffiche di vento. Livello 1 per il-Ovest dell’Italia, Bosnia e Serbia principalmente perdi dimensioni grandi ograndi e forti raffiche di vento. Livello 2 per la Spagna orientale principalmente perdi dimensioni grandi ograndi, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Spagnaoccidentale e l’estremodel Portogallo principalmente per nubifragi edi grandi dimensioni. Livello 1 per parti ...

