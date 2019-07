Alla Bovisa di Milano la prima Smart Energy Area

laprimapagina

(Di lunedì 8 luglio 2019) Erogare energia verde per gli spostamenti quotidiani dell’ultimo miglio, quello che collega cioè le stazioni al punto che si deve

StefaniSer : @BuioIn @NicolaMorra63 A esempio al Varco Roserio, capannoni usati come dormitori e l’area Mind attualmente adibita… - teampavone : ??COMBAT e non solo a Milano in Zona 9 Bovisa. ____________________________ Noi non molliamo...operativi fino all… - Giul_Granato : Venerdì #28giugno, soppressi il Milano Bovisa-#Pavia delle17.55, il #Milano Cadorna-#Como delle 18 arriva fino alla… -