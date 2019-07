Alessandro Borghi al Giffoni Film Festival insieme a Giacomo Ferrara | come incontrare le

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Le riprese di Suburra La Serie 3 non sono ancora iniziate ma i fan dei suoi protagonisti si preparano per un evento importante:sarà al. Aureliano e Spadino si ritroverannoallo stesso evento ma mentre il primo avrà modo di commentare Il Primo Re e la serie Netflix il secondo si unirà a lui proprio per analizzare il fenomeno di Suburra che potrebbe concludersi con la sua terza stagione il prossimo anno.sarà alil 25 luglio prossimo e sulla pagina Facebook dell'evento si legge:Torna al nostroun talento indiscusso del cinema italiano in un anno davvero speciale per la sua carriera. Leggendario nel ruolo di Remo in IL PRIMO RE, spietato in SUBURRA - LA SERIE e straziante in SULLA MIA PELLE, un’interpretazione unica e intensa che gli è valsa il DAVIDMIGLIOR ATTORE ...

Corriere : 'Voglio fare un film sulla vicenda di Giulio Regeni perché non mi va giù”. A parlare è Alessandro Borghi, premiato… - repubblica : Alessandro Borghi: 'Dopo Cucchi voglio fare un film su Giulio Regeni, ma è difficile trovare un produttore' [news a… - borghi_claudio : @_Alessandro_129 @brazorf_ajejeje @mm1064 @braveheartmmt @marcocf69 Per me la mia community è una seconda famiglia… -