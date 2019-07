«Al servizio di una pace duratura per società più solide e inclusive»

Bolzano. Intitolata una sala al vigile deceduto in servizio - Giovanni Costa : La sala riunioni nel nuovo edificio polifunzionale di Longiarù, nel Comune di S. Martino in Badia, sarà Intitolata a Giovanni

Nessun servizio con Iliad Italia? Problemi con chiamate a fine giugno - una soluzione : Nessun servizio con Iliad Italia e Problemi con le chiamate in entrata sulle SIM dell'operatore? Un fine giugno con costanti anomalie per il quarto operatore italiano, soprattutto in alcune zone d'Italia del sud ma non solo. Ci sono soluzioni ufficiali o ufficiose al riguardo? Meno di una decina di giorni fa abbiamo commentato un vero e proprio down di Iliad Italia sulle nostre pagine. In quel caso si trattava di malfunzionamenti diffusi e ...

Tropea - Vibo Valentia : sventata rapina in gioielleria da una carabiniere non in servizio : Questa mattina, a Tropea (Vibo Valentia), un carabiniere non in servizio è riuscito a sventare una rapina ai danni di una gioielleria sita nel pieno centro urbano del paese. Il carabiniere è stato allertato dalle urla di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. carabiniere non in servizio allertato da urla insegue e blocca ladro di gioielli Nella mattinata odierna, un carabiniere che nella giornata di oggi non si trovava impegnato a ...

Scatenati truffatori dopo ultimo disservizio Vodafone - nessuna sostituzione del modem : Il disservizio Vodafone di giovedì scorso 13 giugno ha avuto delle conseguenze impreviste e naturalmente senza alcuna responsabilità dell'operatore rosso. In particolar modo, il down di qualche giorno fa deve aver fornito ispirazione ad alcuni truffatori che in queste ore stanno mettendo in piedi un tentativo di raggiro tutt'altro che ortodosso e molto pericoloso. Meglio conoscerlo dunque per imparare ad evitarlo. Direttamente dal profilo ...

Una donna è morta incastrata sotto un treno della metro A di Roma : il servizio è sospeso tra San Giovanni e Battistini : Una donna è morta dopo essere rimasta incastrata sotto un treno della metro della linea A di Roma, nella stazione di Lepanto. Secondo il Messaggero, la donna era di nazionalità senegalese e aveva 33 anni ed è morta poco dopo che

Casting per una serie web/tv prodotta da Pagi Company e per un servizio foto/video : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per realizzare una serie web/televisiva dal titolo Ladri di barzellette. La serie in questione, diretta da Daniele Gaeta e prodotta da Pagi Company verrà poi girata nei prossimi mesi, entro la fine comunque del prossimo autunno, tra Torino città e provincia. È possibile candidarsi sia presentandosi personalmente ai Casting che mediante l'inoltro online della propria ...

Il “MaRHE” in una piadina : la divulgazione scientifica al servizio del quartiere : Tra un tavolo da sistemare e una birra da servire, i ricercatori del MaRHE Center di Milano–Bicocca parleranno di biodiversità e ecosistema marino. Camerieri per una sera per far divulgazione scientifica. Martedì 21 maggio, dalle 17 alle 22, presso il locale Je suis Jambon, i ricercatori illustreranno in maniera inconsueta e divertente le attività del centro, legate principalmente alla ricerca e all’insegnamento di biologia marina, scienze ...