Ada Alberti | l' astrologa della D' Urso pizzicata da Dandolo | il vizietto

liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Clic "bollenti" per Ada. L'apprezzata esperta di oroscopi che da anni legge i segni negli show di Barbara D'è statada Alberto, pepatissima firma di Dagospia. Su Instagram la, compagna dell'ex Gatto di Vicolo Miracoli Franco Oppini, segue la pagina Gatos Calien

_DAGOSPIA_ : COS'HANNO IN COMUNE ALBERTO DANDOLO E L'ASTROLOGA ADA ALBERTI? I ''GATTI IN CALORE'' DI INSTAGRAM!… - StraNotizie : Alberto Dandolo scopre su Instagram dei 'mi piace' di Ada Alberti ad una pagina particolare (..ed Elisabetta Canali… - infoitcultura : Oroscopo di Ada Alberti: cosa prevede per voi nel mese di LUGLIO -