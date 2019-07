ABBANDONA IL PADRE AL PRONTO SOCCORSO La cinica banalità della cultura dello scarto

ilsussidiario

(Di lunedì 8 luglio 2019) A Chivasso una signora lascia ilin carrozzina al. "Vado a spostare la macchina". Invece parte per qualche giorno di vacanza al mare

