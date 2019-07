A24 | stop bus Colledara-Basciano 8 e 9 7 In carreggiata ovest

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2019) Teramo - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti attività di manutenzione presso la galleria, oggi lunedì 8 e domani martedì 9 luglio nella trattadell'autostrada A24 in(direzione L'Aquila/Roma/A25/Avezzano) sarà disposto il divieto di transito ai pullman e ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Conseguentemente per i mezzi provenienti da Teramo/A14 e diretti verso L'Aquila/Roma/A25/Avezzano sarà disposta l'uscita obbligatoria a(Teramo) con possibilità di rientrare in autostrada A24 allo svincolo di(Teramo), seguendo la SS5 Tiburtina/Valeria in direzione. Inoltre dalle ore 7 del giorno 9 alle ore 18 di giovedì 11 luglio 2019 sarà necessario procedere alla chiusura dello svincolo di Teramo Est. ...

