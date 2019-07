A chi abbandona gli animali auguriamo il peggio! Lo spot delle pompe funebri che fa discutere (Di lunedì 8 luglio 2019) "Amiamo gli animali e i cani in particolare, per questo in vista della stagione estiva abbiamo ideato questa campagna sia per sensibilizzare le persone sia per farci pubblicità" così uno dei titolari delle pompe funebri genovese Gianelli Srl ha descritto l'idea alla base di una pubblicità della società decisamente molto originale e destinata sicuramente a far discutere. "A chi abbandona auguriamo il peggio" recita infatti a lo slogan delle onoranze funebri scritto a caratteri cubitali sui cartelloni affissi da alcuni giorni sui mezzi pubblici del capoluogo ligure con tanto di foto di un cane da solo.



Come hanno raccontato gli stessi titolari a Repubblica, in realtà la pubblicità doveva cominciare prima ma proprio a causa del tema e dello slogan ha avuto qualche problema con gli uffici legali del concessionario che hanno voluto valutare bene la questione prima di dare il via libera allo spot che circolerà per circa due mesi. "Il testo è passato alla valutazione del nostro ufficio legale di Milano ed è stato bloccato alcuni giorni, una volta ricevuto il via libera, il cartello è stato stampato" hanno spiegato. "Il senso è un po' forte ma il fatto che sia notata è quello che conta. Abbiamo ideato questa frase per sensibilizzare le persone e farci pubblicità: un fifty-fifty diciamo tra l'attenzione dovuta contro l'abbandono e la pubblicità anima del commercio" ha aggiunto il titolare, concludendo: "Se riceverò degli insulti, li chiuderò dentro a una delle mie urne cineraria".