50 film da rivedere questa estate

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) I grandihanno lo straordinario potere di farci viaggiare con la mente. Trascendendo le immagini proiettate sullo schermo, la settima arte ci trasporta in universi fantastici che già conosciamo, ma che continuiamo a voler esplorare. Tra avventure on the road, horror anni Ottanta, cult di fantascienza e commedie italiane, il cinema regala brividi ed emozioni degni di un viaggio in giro per il mondo. Dall’indimenticabile Stand by Me di Rob Reiner al selvaggio Un mercoledì da leoni di John Milius, riscopriamo nella gallery in alto cinquantada. 50daWired.

MaximoffSinner : Raagaaa ma io sono sotto un treno per questi due. Ho fatto l’errore di rivedere i film e ciao mi è partito di nuovo… - magnificers : Qualche italiano che è andato a rivedere Endgame cosa ne pensa? Per me i Russo sono stati davvero clown,si vedeva c… - EugenioDTIM90 : Rivedere alcuni film è un po' come prendersi un bicchierino di quella bottiglia che gelosamente conservi nel mobile… -