50 anni dal primo passo sulla Luna | cosa è successo in 110 ore tra il 16 e il 21 luglio

The Astronaut Wives Club : su La7 la serie per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : The Astronaut Wives Club Sono passati cinquant’anni dallo sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna e, al fine di celebrare l’importante evento, La7 trasmetterà, a partire da stasera alle 21.15, The Astronaut Wives Club, la miniserie prodotta da ABC che racconta la nascita del progetto spazio dal punto di vista delle mogli dei Mercury Seven, ossia i primi scienziati che hanno lavorato ad un programma di ricerca, sostenuto ...

Foggia - incidente stradale nel Gargano : Eleonora muore annegata a 24 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Foce Varano, frazione marittima del comune di Ischitella, nel Foggiano, dove una ragazza di 24 anni, Eleonora Ferraraccio, ha perso la vita in un brutto incidente stradale. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, pare che la giovane, per cause ancora tutte da accertare, abbia perso il controllo della sua Fiat Panda, e sia finita nel canale del porticciolo. Insieme a lei viaggiava anche ...

Salvatore muore a 17 anni! Travolto da una Mercedes mentre torna a casa dalla Notte Bianca : Aveva solo 17 anni Salvatore Serpentino, il ragazzo investito e ucciso intorno alle 2 e 30 della scorsa Notte mentre pedalava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Grisendi e via Gonzaga a Sesso, nel comune di Reggio Emilia. A travolgerlo, mentre stava tornando a casa dopo una serata in compagnia dei suoi amici, è stata una Mercedes. Il giovane aveva trascorso la serata a Cadelbosco Sopra dove si è svolta la Notte Bianca. Sul posto, ...

Incidente stradale : muore a 25 anni Stefano Branco : Stefano Branco di 25 anni è morto in un Incidente stradale avvenuto sul grande Raccordo Anulare. Il 25enne è morto sul colpo.

Dimentica le chiavi in casa e si arrampica per entrare dalla finestra - ma cade e muore a 40 anni : Dramma a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, dove una donna ha perso la vita dopo aver fatto un volo dal terzo piano di un edificio in via Borsellino. La vittima, Teresa Pappadopola, aveva 40 anni. Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri la donna ieri sera aveva inavvertitamente Dimenticato le chiavi nella sua abitazione. Volendo evitare l'intervento dei vigili del fuoco o di un fabbro, che avrebbe dovuto ...

CorSport : Ritratto di Maxi Lovera - osservato dal Napoli. A 11 anni aveva già un procuratore : Al Napoli piace Maxi Lovera. Il giocatore, appena 20enne, è già stato ai Mondiali del 2018 con l’under 20 dell’Argentina. Esperienza finita male ma che per Lovera è stata un sogno. Il Corriere dello Sport oggi racconta la sua storia. È centrocampista attaccante esterno, alto 1,68. Il suo idolo è Messi, anche se gioca nel Rosario Central e la pulce tifa l’altra squadra della città, il Newell’s Old Boys, dove giocò prima di partire per la ...

The Who - Roger Daltrey : 'Entro i prossimi 5 anni perderò la voce' : Il cantante degli Who, Roger Daltrey, in una recente intervista a Billboard ha parlato del suo futuro: il vocalist è convinto che entro i prossimi cinque anni perderà la sua voce. Per il momento però le sue corde vocali non lo abbandonano, e insieme a Pete Townshend è in giro con il "Moving On! tour" che li porterà in giro fino al prossimo autunno. E come se non bastasse a breve uscirà il loro nuovo album in studio. Le parole di ...

Incidente stradale - morto Michele Di Franco : aveva 39 anni : Tragico Incidente stradale mortale ieri a Scopello in provincia di Trapani. morto il 39enne Michele Di Franco di Palermo noto come Michelone

L’Italia del softball torna sul tetto d’Europa : la favola azzurra a 4 anni dall’ultimo successo : Europeo softball: l’Italia sul tetto d’Europa a 4 anni dall’ultimo successo L’Italia torna sul tetto d’Europa a 4 anni di distanza dall’ultimo successo (Rosmalen 2015) e porta il suo bottino di allori continentali a 11, diventando lo sport di squadra italiano più titolato di sempre e distanziando nuovamente le storiche rivali dell’Olanda, ferme a quota 10, che in finale possono solo inchinarsi di fronte alla forza ...

Forza Italia - Toti lancia il suo movimento : “In dieci anni siamo passati dal 40% al 6. Stiamo andando verso lo 0. Ora primarie” : “Avremo la nostra rivoluzione d’ottobre“. Un concetto non esattamente caro a Silvio Berlusconi. Eppure sono queste le parole usate da Giovanni Toti per lanciare il suo movimento al teatro Brancaccio di Roma: si chiama – con scarsa fantasia – l’Italia in crescita e dovrebbe servire per superare Forza Italia. “In dieci anni con Forza Italia siamo passati dal 40 per cento al 6 per cento e qualcuno ancora dice ...

LIGABUE - CONCERTO STADIO DALL'ARA BOLOGNA/ Foto : 25 anni con Poggipollini - scaletta : CONCERTO LIGABUE a BOLOGNA STADIO Renato DALL'ARA, Start Tour 6 luglio 2019: scaletta, biglietti e tutte le informazioni sull'evento

Schiaffi e minacce ai bimbi di 5 anni! Sospesa maestra incastrata dalle telecamere : È stata Sospesa per 6 mesi dalla professione una maestra di Teramo per maltrattamenti a cui ha sottoposto i suoi alunni, bimbi di età compresa tra i 5 e 6 anni, che, dopo una serie di segnalazioni, è stata incastrata dai video delle telecamere di sorveglianza: "Redarguiva i bambini con Schiaffi, pizzicotti e tirate d'orecchio, li metteva a sedere con spinte, strattoni e trascinamenti". La decisione arriva dopo un'indagine della polizia ...

Fenomeni estremi in Puglia : dall'inizio dell'anno 6 grandinate con danni ingenti all'agricoltura : Nonostante una prima parte d'estate ampiamente stabile e all'insegna del caldo, non sono mancati in Puglia Fenomeni atmosferici violenti, che hanno provocato inevitabili danni all'importantissimo...