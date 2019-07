29 persone sono morte nello stato indiano dell’Uttar Pradesh dopo che l’autobus su cui

"I migranti sono prima di tutto persone umane" - ammonisce Papa Francesco : Papa Francesco e gli ultimi, gli scartati "che ogni giorno gridano al Signore". Nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa, il Pontefice celebra in San Pietro la messa per i migranti. "sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie!", ammonisce Francesco che sottolinea come "i più deboli e vulnerabili" debbano essere aiutati, "una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere". Nessuno per Dio ...

"Jova è un grande - ma 4 spine di birra per 50mila persone non bastano e i gettoni acquisto non sono rimborsabili" : “Jovanotti resta un grande, ma al concerto erano scarsi perfino i chioschi dell’acqua e i gettoni per gli acquisti non erano rimborsabili”. Una grande festa che ha portato con sé una grande polemica: è accaduto a Lignano Sabbiadoro (Udine) durante la prima tappa del “Jova Beach Party”, nuovo attesissimo tour di Jovanotti.A scatenare il malcontento dei fan e del pubblico sono stati i token (la moneta ...

Migranti - Papa : sono persone no questioni : 11.36 Dopo l'appello di ieri a realizzare "corridoi umanitari per i Migranti più bisognosi",il Papa ribadisce:"I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati",è"una grande responsabilità dalla quale nessuno può esimersi". "sono persone,non si tratta solo di questioni sociali o migratorie!sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata" ha detto nel corso della Messa per Migranti e soccorritori celebrata in occasione del ...

Nel Regno Unito 8 persone sono state condannate per un enorme caso di traffico e sfruttamento di persone : Nel Regno Unito 8 persone sono state condannate per un enorme caso di traffico e sfruttamento di persone. Gli 8 condannati sono tutti cittadini polacchi che vivevano nel Regno Unito. sono stati ritenuti colpevoli di aver attratto nel Regno Unito

Le persone disordinate sono più creative : La questione è complicata. Un evergreen su cui, periodicamente, tornano studi e indagini. Oppure esperti che citano questo o quel genio della storia recente per sostenere le proprie tesi: le persone disordinate sarebbero più creative, aperte a maggiori opportunità rispetto a quanto propone loro la vita (e, più semplicemente, gli oggetti di cui si circondano), più coraggiose e spontanee. Come ogni generalizzazione, lascia il tempo che trova. ...

Migranti : Casarini - 'Sono più le persone che annegano che quelle che arrivano' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Si sente tanto parlare di sbarchi fantasma, ma il vero dramma è rappresentato dai naufragi fantasma. Sono molti di più i Migranti che annegano in mare che quelle che arrivano. Dal governo è solo pura propaganda politica". E' la denuncia di Luca Casarini, della ong Medi

Migranti : Casarini - ‘Sono più le persone che annegano che quelle che arrivano’ : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – “Si sente tanto parlare di sbarchi fantasma, ma il vero dramma è rappresentato dai naufragi fantasma. Sono molti di più i Migranti che annegano in mare che quelle che arrivano. Dal governo è solo pura propaganda politica”. E’ la denuncia di Luca Casarini, della ong Mediterranea Saving Humans. “Con le centina di persone che si mettono in mare ogni giorni – dice – una ...

34 persone sono state arrestate per un’indagine sulle attività della ‘ndrangheta tra Legnano e Varese : 35 persone sono state arrestate oggi dai carabinieri per un’indagine sulle attività della ‘ndrangheta tra Legnano e Varese: 28 di loro sono in carcere, 7 sono agli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati fatti in tutta Italia, ma il centro

Almeno 27 persone sono morte nel naufragio di un peschereccio in Honduras : Almeno 27 persone sono morte in seguito al ribaltamento di un peschereccio nel Mar dei Caraibi, al largo della Costa dei Mosquito, in Honduras. A bordo della barca c’erano 91 persone, di cui 55 sono state messe in salvo e

Tennis – La tristezza di Cecchinato : “insulti e critiche dopo le sconfitte. Tante persone non sono più al mio fianco” : tristezza e delusione, momento davvero difficile per Cecchinato dopo la sconfitta la primo turno di Wimbledon: il Tennista siciliano descrive le sue sensazioni dopo il ko nello Slam britannico Momento negativo nella carriera di Marco Cecchinato. Il Tennista siciliano ha inanellato 4 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata al primo turno di Wimbledon contro Alex De Minaur. Intervistato a Sky Sport, Cecchinato ha parlato ...

14 persone sono morte a causa di un incendio a bordo di un sommergibile della Marina russa nel mare di Barents : 14 persone sono morte lunedì a causa di un incendio a bordo di un sommergibile della Marina russa nel mare di Barents. Il sommergibile, di base nel porto di Severomorsk, vicino al confine con la Finlandia, era usato per ricerche scientifiche e

Almeno 23 persone sono morte a Mumbai - in India - a causa delle piogge monsoniche : A Mumbai, in India, Almeno 23 persone sono morte e più di mille hanno dovuto lasciare le loro case a cause delle piogge monsoniche di questi giorni e delle alluvioni che hanno provocato. In particolare oggi sono morte 20 persone

Migranti - il procuratore Patronaggio : “Il pericolo maggiore sono sbarchi fantasma. Con le ong arrivano poche persone” : Il pericolo maggiore sono gli sbarchi fantasma, perché la mancata identificazione rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo. I numero di Migranti arrivati sulle coste siciliane è drasticamente calato e dei circa mille arrivati nei primi sei mesi in provincia di Agrigento “quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante”, quindi per il decreto Sicurezza bis non vi erano “le condizioni di ...

Barcone verso Lampedusa : «Ci sono 40 persone a bordo - serve porto sicuro» Live Sea Watch - l’Olanda scarica la capitana : L’imbarcazione localizzata dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo anche 4 bambini