Wimbledon – Il doppio con Murray e Serena Williams è spettacolare | la statunitense cade e

Wimbledon 2019 : Andy Murray giocherà il doppio misto. Farà coppia con Serena Williams! : Andy Murray e Serena Williams insieme sui campi in erba di Wimbledon. Nella serata di ieri è arrivata la notizia che il britannico e l’americana giocheranno il torneo di doppio misto ai Championships. Lo scozzese sta cercando di rientrare nel circuito dopo l’operazione all’anca e ha deciso di dedicarsi solo al doppio e per questo motivo ha chiesto alla ex numero uno del mondo di giocare con lui. Nei giorni scorsi Murray aveva ...

I tennisti Andy Murray e Serena Williams giocheranno insieme nel torneo di doppio misto a Wimbledon : Il tennista scozzese Andy Murray e la tennista statunitense Serena Williams – due tra i più forti e famosi atleti della disciplina – gareggeranno insieme nel doppio misto di Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis che si gioca ogni anno

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 5-2 - il romano piazza il doppio break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ancora un’ottima prima. 40-AD Scappa via il diritto: quarta palla break. 40-40 Ace e rimonta completata. 30-40 Altra buona prima del romano. 0-40 Tripla chance di break per lo sloveno. 0-30 Ottima risposta di rovescio per Bedene. 5-2 BREAK BERRETTINI! 5-2 e possibilità di chiudere il set. 40-40 Attacca l’italiano con un diritto potente. 40-30 Ottima prima dello sloveno. 30-30 ...

Wimbledon – Murray trova la compagna per il doppio misto : Serena Williams dice ‘sì’ : Andy Murray ha finalmente trovato la compagna per il doppio misto di Wimbledon: il tennista scozzese farà coppia con Serena Williams Andy Murray giocherà il doppio misto di Wimbledon! Il tennista scozzese ha finalmente trovato la sua compagna dopo tanti rifiuti. Ashleigh Barty, neo numero 1 al mondo, gli aveva detto di no, così come la francese Kiki Mladenovic, fidanzata di Dominic Thiem. Maria Sharapova si era detta disponibile, ma a ...

Tennis – Thiem tende la mano a Serena Williams : “per fare pace possiamo giocare in doppio Wimbledon o US Open” : Dominic Thiem tende la mano a Serena Williams dopo lo screzio avvenuto al Roland Garros: il Tennista austriaco propone un doppio misto di ‘riappacificazione’ Dominic Thiem è stato uno dei grandi protagonisti di questo Roland Garros sia in campo che fuori. Se infatti sul rettangolo di gioco Thiem si è arreso solo Rafa Nadal in finale, fuori dal campo il Tennista austriaco ha dovuto farsi da parte solo a… Serena Williams. ...