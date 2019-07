Wimbledon – Fognini sbotta | poi chiede scusa | ecco cosa rischia il tennista italiano

sportfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Fabiogrossissimo dopo il duro sfogo di oggi durante il terzo turno diDavvero un episodio spiacevole oggi a: Fabio, eliminato al terzo turno dello Slam inglese, è stato protagonista di uno sfogo davvero pazzesco oggi in campo. Parole durissime quelle del numero 10 del ranking ATP, che nonostante le scuse post partita adessogrosso. “Come sapete sono cose che succedono, ovviamente quando sei in campo c’è tanta adrenalina. C’era molta frustrazione in quel momento: se è successo qual, chiedo. Ma vorrei guardare avanti in questa seconda parte di stagione molto importante. Cercherò di prepararmi nel migliore dei modi”, ha spiegato ai microfoni Sky. Le scuse potrebbero non bastare: il Gran Slam Board dovrà esaminare l’accaduto e decidere se e come sanzionare, che potrebbe ricevere una “Major ...

Sport_Mediaset : #Wimbledon, #Fognini sbraita: 'Maledetti inglesi, scoppiasse una bomba su questo circolo...' - SkySport : ? #UltimOra #Wimbledon ?? #Fognini: 'La frustrazione ti fa fare degli sbagli, non volevo offendere nessuno. Mi dispi… - Gazzetta_it : Il solito #Fognini perde la testa: “Maledetti inglesi, su questo circolo dovrebbe scoppiare una bomba” #Wimbledon… -