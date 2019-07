Wanda Nara presto al cinema! Corre veloce in queste ore l’indiscrezione in queste ultime

Wanda Nara nel prossimo cinepanettone? L’idea di Aurelio De Laurentiis per portare Mauro Icardi al Napoli : Per conquistare Mauro Icardi bisogna prima entrare nelle grazie di Wanda Nara, moglie e, soprattutto, manager dell’attaccante argentino. Ne sa qualcosa Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico che ha elaborato una strategia per aggiudicarsi il calciatore dell’Inter nelle trattative di calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un ruolo da ...

Calciomercato Napoli - Wanda Nara sulla strada di Icardi : l’idea di De Laurentiis : Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli. Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia ...

Sotterfugi e dispetti - Maxi Lopez ‘smaschera’ Wanda Nara : “ecco cosa fa per non farmi vedere i miei figli” : L’argentino è tornato a parlare del suo complicato rapporto con Wanda Nara, facendo alcune clamorose dichiarazioni L’avventura al Vasco da Gama è ormai giunta al capolinea, l’intenzione di Maxi Lopez è quella di tornare in Italia per vivere un’altra esperienza in Serie A. Spada/LaPresse L’obiettivo è anche quello di avvicinarsi un po’ ai propri figli, con i quali è stato finora complicato passare del ...

Marotta su Wanda Nara : “Trattiamo con dei procuratori improvvisati” : Non solo chiarezza sulla situazione di Icardi e Nainggolan, con tanto di precisazione “Antonio Conte è il nostro top player”, l’ad dell’Inter ieri ha parlato anche di Wanda Nara, con una frecciata in diretta “Un allenatore e un dirigente per emergere fanno una fatica bestiale, un procuratore molto meno. In questo momento di deregulation chiunque può inventarsi agente. Il procuratore è giusto che ci sia, però ...

CorSport : Wanda Nara si è informata su una mega villa a Posillipo : Mauro Icardi ed il Napoli è una storia che ritorna, il Corriere dello Sport ricorda infatti quando nel 2016 il presidente De Laurentiis offrì a Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro, un ruolo in un suo film per convincerla ad accettare. Oggi la situazione è diversa, molto. Mauro deva assolutamente lasciare l’Inter. E, se fino a qualche giorno fa Napoli non era tra le scelte prese in considerazione, l’argentino ha invece molto ...

Urgente : liberate la villa di via Scipione Capece - fate largo a Wanda Nara : Da James a Manolas Non ce ne voglia James Rodriguez che attendiamo con spasmodica attesa, certi di inebriarci con giocate vellutate che faranno vacillare i nuovi sediolini del San Paolo. Non ce ne voglia Kastos Manolas il cui acquisto ha regalato un brivido ai papponisti più incalliti che lentamente si stanno convincendo che Koulibaly non sarà venduto e mestamente si stanno avviando verso una lunga e sofferta psicoterapia che prevederà ore e ore ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Il Napoli in cima alle preferenze di Icardi e Wanda Nara! : Icardi e Wanda Nara scelgono il Napoli Il Napoli la squadra di Ancelotti è in cima alle preferenze di Mauro Icardi e del suo entourage. Calciomercato questione Mauro Icardi Napoli. A Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Diego De Luca, conduttore della trasmissione. Inter news – “Manolas dovrebbe arrivare a Dimaro intorno al 12 o al 13 luglio. Ci hanno confermato, da parte dell’entourage di Icardi, che in ...

Inter - Marotta contro Wanda Nara? “Procuratori che facevano i grossisti di piante… “ : Marotta: “Sta nascendo una grande Inter, Conte top player. Il mercato mi piace di meno, in giro troppi procuratori improvvisati”.“powered by Goal”A poco a poco Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno cercando di mettere a disposizione del nuovo allenatore dei nerazzurri Antonio Conte una squadra che possa essere competitiva sia in Italia che in Europa.Ai taccuini di Sportweek l’amministratore delegato dell’Inter in ...

Crosetti stronca Wanda Nara : “la Wanda gastrica” : Breve ma intenso il pensiero espresso sulle pagine di Repubblica da Maurizio Crosetti sulle ultime dichiarazioni della moglie e procuratrice di Mauro Icardi. L’opinionista con un divertente gioco di parole stronca l’auto celebrazione della signora Icardi che nella scorsa stagione si è più volte resa protagonista di uscite infelici che hanno stravolto gli equilibri della squadra nerazzurra e portato Mauro a restare a lungo in panchina ...

Pedullà : “Il Napoli si è mosso per Icardi proponendo un ingaggio irrinunciabile a Wanda Nara” : Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli, sul calciomercato a “Sportitalia mercato” riguardo la situazione di Icardi conteso tra Juve e Napoli: “Per la Juve Icardi è una situazione da seguire con grande attenzione. La Juventus si è mossa con largo anticipo con l’entourage del calciatore per poterlo portare a Torino“. Il Napoli anche si è mosso per Icardi e ha proposto ...

Wanda Nara sexy rovina Icardi. Orgasmo Napoli ? Inter e Juve in bianco? : De Laurentiis non ha mai nascosto i contatti avvenuti con Wanda Nara, la show girl argentina moglie di Mauro Icardi attaccante dell’Inter ormai in lista di sbarco dopo l’arrivo di Conte alla Pinetina. Wanda Nara sta bussando a tutte le porte calcistiche più importanti d’Italia per sistemare al meglio il marito goleador. Resta avvolto nel mistero l’incontro tra Paratici, plenipotenziario della Juventus, e Wanda Nara nella calientissima ...

Bargiggia : 'Paratici ha incontrato Wanda Nara ad Ibiza' : Il mercato della Juventus è entrato nel vivo in questo inizio luglio: all'ufficializzazione di Luca Pellegrini hanno fatto seguito quelle di Adrien Rabiot e di Gianluigi Buffon, che ha firmato un contratto di un anno e poi dal 2020-2021 dovrebbe diventare un dirigente bianconero. Probabile però che il mercato bianconero non si fermi qui, anche se prima di ulteriori investimenti sarà necessario pensare a qualche cessione pesante: i possibili ...

Wanda NARA/ Video celebrativo su Icardi e la Juventus esce allo scoperto : WANDA NARA, un Video celebrativo su Icardi pubblicato sulle storie di Instagram. Intanto la Juventus chiede alla showgirl di pazientare

Juventus - Paratici avrebbe incontrato Wanda Nara per parlare di Icardi : Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una Juventus ancora più forte. Il ds bianconero in particolare si sta concentrando sulla questione De Ligt ma non tralascia nemmeno le altre piste. Qualche giorno fa, Fabio Paratici è volato a Ibiza e durante il suo soggiorno sull'isola avrebbe incontrato Wanda Nara. La Juve avrebbe avuto questo summit con la moglie e agente di Mauro Icardi per parlare del futuro dell'attaccante. I ...