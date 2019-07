Volley | Universiadi 2019 | doppia vittoria per l’Italia Gli uomini battono l’Argentina in

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) Sono arrivate due vittorie per l’Italia impegnata nei tornei dialle. I ragazzi hanno sconfitto l’Argentina per 3-2 (23-25; 20-25; 25-15; 25-23; 25-12) al termine di una partita davvero rocambolesca: dopo essere stati sotto per 2-0, gli azzurri sono riusciti a rimontare e hanno così conquistato la secondaconsecutiva al PalaSele di Eboli dopo quella ottenuta all’esordio contro la Svizzera. Spiccano in particolar modo i 25 punti di Giulio Pinali e i 14 di Giacomo Raffaelli,cifra anche per il centrale Alberto Polo e per il martello Zonca (12 punti a testa). I ragazzi di Graziani torneranno in campo domani per affrontare il Giappone in un match importante per la qualificazione ai quarti di finale. Ai quarti di finale sono già qualificate le ragazze che hanno sconfitto la Svizzera per 3-0 (25-22; 25-19; 25-14), ora le ragazze di ...

