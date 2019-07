Volevamo cambiare tutto | la scienza è una ribellione costante Guido Tonelli

huffingtonpost

(Di domenica 7 luglio 2019) Lo scandalo lo scandalizza: “Il rifiuto dellache c’è in una parte della società è un sentimento normale. Non bisogna averne paura. Viviamo in un mondo in cui laha un potere enorme sulla vita di ciascuno di noi. È naturale che le persone possano sentirsi dominate, provando un senso di impotenza che li spinge verso la diffidenza. Non è un sentimento passeggero, Durerà a lungo. Per questo, gli scienziati non possono arroccarsi nel loro sapere. Essere arroganti. Liquidare chi non si fida di loro. Devono avere pazienza. È vero che il metodo scientifico non è democratico. Però, lanon si può imporre nella discussione pubblica con la forza”. Da ragazzo,sognava di fare l’architetto: “Ancora oggi, quando vedo un edificio di Renzo Piano, rimango ...

