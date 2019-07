VIDEO Valentino Rossi MotoGP | GP Germania 2019 | “Ho problemi sul giro secco ma il passo

VIDEO MotoGP - GP Germania 2019 : highlights prove libere 3. Dovizioso e Valentino Rossi costretti al Q1! Dominio di Marquez : Marc Marquez ha giganteggiato anche nelle prove libere 3 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP che si corre al Sachsenring. Lo spagnolo si è confermato imbattibile sul suo circuito prediletto e si lancia con ottimismo verso le qualifiche di oggi pomeriggio mentre la mattinata in terra teutonica non ha sorriso ad Andrea Dovizioso e a Valentino Rossi che non sono riusciti a piazzare il tempo utile per accedere diretamente al Q2. ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Germania : “Contento del feeling con la moto - buone prove libere” : Valentino Rossi entusiasta al termine delle prove libere del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore ha trovato il giusto feeling con la Yamaha e ha chiuso il primo turno al terzo posto e la seconda sessione in decima posizione, il centauro di Tavullia ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la soddisfazione. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi. VIDEO ...

VIDEO MotoGP - Massimo Meregalli : ” Valentino Rossi usa il set-up di Assen - buona mattinata”. Dottore terzo nella FP1 in Germania : Stamattina è incominciato il lungo weekend riservato al GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si è incominciato con le prove libere 1, la Yamaha dovrebbe soffrire sulla carta su questo tortuoso circuito ma Valentino Rossi ha stampato un ottimo terzo tempo alle spalle di Fabio Quartararo e Marc Marquez che è come sempre il grande favorito della vigilia su questa pista. Massimo Meregalli, team manager di Yamaha, ha ...

MotoGp – Il lato umano dei piloti : Valentino Rossi cade - ma la sua prima preoccupazione è Nakagami [VIDEO] : Il lato umano di Valentino Rossi: la reazione del Dottore dopo la terribile caduta ad Assen Si è disputato domenica il Gran Premio d’Olanda di MotoGp: i piloti si sono sfidati sul circuito di Assen, dove a trionfare è stato un eccellente Maverick Vinales, che ha riportato sul gradino più alto del podio la Yamaha, lasciandosi alle spalle Marquez e Quartararo. I piloti sembrano spesso degli alieni per ciò che riescono a fare in pista a ...

MotoGp - Valentino Rossi stende Nakagami ad Assen : spunta un VIDEO inedito che svela la dinamica dell’incidente : Uno spettatore ha pubblicato sui social un VIDEO che riprende l’incidente di Valentino Rossi da un’altra angolazione spuntano nuove immagini sui social dell’incidente occorso a Valentino Rossi durante il Gp d’Olanda, una caduta che ha coinvolto anche lo sfortunato Takaaki Nakagami, finito nella ghiaia insieme al pesarese a velocità supersonica. Se fino ad oggi i VIDEO non riuscivano a far luce sull’accaduto, ...

VALENTINO ROSSI - VIDEO CADUTA OLANDA MOTOGP/ "Ho sbagliato - mi spiace per Nakagami" : VALENTINO ROSSI, VIDEO CADUTA GP OLANDA di MOTOGP: "Ho sbagliato, mi spiace per incidente con Nakagami". Le ultime notizie.

VIDEO Valentino Rossi - che succede al Dottore? L’analisi di Sanchini : Continua la serie nera di Valentino Rossi. Il “Dottore”, infatti, dopo la caduta del Mugello, al termine di un fine settimana totalmente da dimenticare, è incappato, suo malgrado, nello strike di Jorge Lorenzo a Barcellona che lo ha estromesso dalla gara dopo pochi chilometri. Assen, in occasione del Gran Premio d’Olanda 2019 di MotoGP, doveva, e poteva, essere l’occasione giusta per una riscossa. Invece, e lo si era già ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Che peccato la caduta - stavo recuperando” : Valentino Rossi visibilmente amareggiato dopo il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è caduto nelle battute iniziai della gara e ha così dovuto dire addio al sogno di rimontare dalla 14esima posizione dopo delle pessime qualifiche, l’alfiere della Yamaha ha provato a superara Nakagami in curva 8 ma è entrato troppo forte e ha perso l’anteriore volando così nella ghiaia. Si tratta della terza caduta ...

VIDEO MotoGP - GP Olanda 2019 : highlights e sintesi. Valentino Rossi cade - Dovizioso 4° - vince Vinales : Ad Assen è andato in scena un appassionante GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è rivelata estremamente avvincente ed emozionante. Maverick Vinales ha vinto al termine di una bella sfida con Marc Marquez e Fabio Quartararo, i tre sono progressivamente scappati via e si sono giocati il successo prima che lo spagnolo della Yamaha allungasse negli ultimi giri involandosi verso il primo successo stagionale regalando così un ...

MotoGp – Che schianto per Valentino Rossi ad Assen : il ‘Dottore’ vola fuori pista come un proiettile - paura per Nakagami [VIDEO] : Terribile caduta per Valentino Rossi al Gp d’Olanda: ad avere la peggio è Nakagami, trasportato al centro medico Termina subito il Gp d’Olanda per Valentino Rossi: dopo la delusione del Montmelò, dove il Dottore è stato messo fuori dai giochi dalla maxicaduta causata da Jorge Lorenzo, anche ad Assen il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente a terra. Un volo shock dopo cinque giri: Valentino Rossi è volato a tutta ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Ho problemi di feeling con la Yamaha” : Sabato difficilissimo per Valentino Rossi che è stato eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non è riuscito ad accedere direttamente al Q2 perché il giro veloce nelle FP3 gli è stato tolto per un fuoripista millimetrico in uscita dall’ultima curva, poi non è riuscito a esprimersi al meglio in Q1 e non ha passato il taglio: domani scatterà dalla 14esima piazzola, il centauro di ...

VIDEO GP Olanda MotoGP - highlights e sintesi qualifiche : Quartararo in pole position - Valentino Rossi 14° - Dovizioso fatica : Le immagini più belle e la sintesi delle qualifiche del GP d’Olanda di Assen della MotoGP. La pole position a sorpresa è andata al transalpino Fabio Quartararo, bravo a precedere lo spagnolo Maverick Vinales, sorprendente secondo. Fuori dalla Q2 invece Valentino Rossi, domani chiamato alla rimonta dalla piazzola numero 14. GLI highlights DELLE qualifiche DELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

VIDEO Valentino Rossi penalizzato - costretto a disputare il Q1! I motivi della sanzione per il Dottore - fuoripista millimetrico : Incredibile beffa per Valentino Rossi durante le prove libere 3 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore aveva realizzato un tempo utile per accedere direttamente al Q2 ma la commissione di gara ha deciso di annullare quel crono perché in quel giro il centauro della Yamaha ha messo le ruote fuori dal tracciato in uscita dall’ultima curva. Il centauro di Tavullia è finito fuori dal cordolo per una decina di ...

Parco Valentino - Grande festa dell'auto a Torino - VIDEO : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...