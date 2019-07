VIDEO Moto2 | Highlights e sintesi GP Germania 2019 | ennesimo assolo di Marquez

Moto2 - scoppia la rissa in Olanda : Alex Marquez si scaglia addosso a Baldassarri dopo l’incidente [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è scagliato contro l’italiano dopo l’incidente avvenuto a due giri dalla fine del Gp d’Olanda di Moto2 rissa in pista nel corso del Gp d’Olanda di Moto2, protagonisti Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri, caduti insieme a due giri dalla fine della gara. A causa di un sorpasso azzardato, l’italiano ha perso il controllo della moto e ha trascinato giù lo spagnolo, mandandolo su tutte le furie ...

VIDEO GP Italia Moto2 2019 - highlights e sintesi : assolo di Alex Marquez - Luca Marini secondo : Alex Marquez ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale Moto2: lo spagnolo si è reso protagonista di un assolo al Mugello e ha dominato la seconda parte di gara rendendosi imprendibile per tutti gli avversari, il fratello minore del fuoriclasse Marc ha giganteggiato e sta dimostrando di avere talento. Oggi l’iberico ha conquistato il secondo successo consecutivo e inizia a sognare davvero il salto di categoria in MotoGP, ...

Moto2 - bruttissimo incidente a Le Mans tra Pasini e Baldassarri : il marchigiano portato via in barella [VIDEO] : Nei primi giri della gara di Moto2 a Le Mans, terribile incidente tra Pasini e Baldassarri con quest’ultimo che ha avuto la peggio Un incidente davvero impressionante, che ha visto come protagonisti Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri. I due italiani sono venuti a contatto nelle prime fasi del Gp di Le Mans, ad avere la peggio è stato il marchigiano, trasportato via in barella dopo essere stato colpito dalla moto del Paso. Attimi di ...