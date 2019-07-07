romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-07-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 18:30: VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 18… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA STRADA SALARIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE AL KM 27+300 ALL’ALTEZZA DELLA BRETELLA SALARIA SUD ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLACCA CODE ALLA’LTEZZA DI VIA DEL COLLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DEL FUMO SPRIGIONATO DA UN INCENDIO, E’ STATO CHIUSO LO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VI APONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA ALTRE CODE SU VI ADI PRATICA DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL RomaNO, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE Roma SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRA FFICO INTENSO TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, IN ENTRAMBI I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE Roma LE ALTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE Roma LE ALTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 13:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE SULLA VIA LITORANEA TRA COLLE ROMITO E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA A LATINA SULLA VIA DEL LUNGOMARE RALLENTAMENTI E CODE TRA TORRE ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ORA IL TRASPORT PUBBLICO A Roma DA LUNEDI’ 8 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RALLENTAMENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA PROPRIO A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DEL CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI TORVAIANICA CODE SULLA LAURENTINA NEI PRESSI DI ARDEA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETTRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA PROPRIO A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DEL CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETTRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA PROPRIO A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DEL CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E L’APPIA E, AVANTI, TRA L’OSTIENSE E LA Roma-FIUMICINO; SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO E PIU’ AVANTI TRA TORRIMPIETTRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; CODE ANCHE SULLA PONTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA OSTIENSE E LA Roma FIUMICINO CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA COLOMBO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA TORVAIANICA E LIDO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI LA TRATTA DELLA METRO A SUBAGUSTA-ANAGNINA SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO VIA COLLATINA, NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, STUDIO GINA PANDOLFO ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E PONTINA CON RIPERCUSSIONI SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE CON RIPERCUSSINI SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA A CISTERNA DI LATINA CODE, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TERMINATO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO CODE IN DIMINUIZIONE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE MENTRE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SULLA Roma ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SULLA VIA PONTINA, INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA RISOLTO, CODE DA RACCORD A TOR DE’ CENCI, IN DIREZONE LATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA SULLA VI ALAURENTINA CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI COLLE DEI PINI, NEI ...