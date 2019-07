Venezia | nave da crociera sbanda e rischia l' incidente durante il nubifragio

Incidente Venezia : la nave da crociera MSC Opera torna nella città lagunare : La nave da crociera MSC Opera coinvolta lo scorso 2 giugno in un Incidente ha raggiunto nuovamente oggi il porto di Venezia , seguendo i consueti itinerari. Il passaggio di fronte al bacino di San Marco al traino di 3 rimorchiatori è avvenuto stavolta senza alcun problema. Lo scafo, dissequestrato dopo perizie, mostra ancora i segni dell’impatto con l’altra imbarcazione e con la banchina in pietra d’Istria. L'articolo Incidente ...

Incidente della nave a Venezia - il Ministero convoca il presidente dell'Autorità portuale : Il presidente dell'Autorità portuale è stato convoca to a Roma con urgenza dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La decisione è stata presa a seguito dell' Incidente nautico avvenuto nel Canale della Giudecca di Venezia , dove una nave da crociera è andata a sbattere contro un battello carico di passeggeri. Mentre le indagini delle forze dell'ordine proseguono, le polemiche non si placano. Tantissimi sono i cittadini Venezia ni che ...

Salvini : “Incidente nave a Venezia ? C’è progetto grandi navi si approvi. Si è già perso troppo tempo” : Nelle immagini, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini che commenta con i giornalisti l’inaugurazione della Pedemontana Veneta a Breganze, in provincia di Vicenza. Rispondendo ad una domanda dei cronisti sul recente incidente avvenuto a Venezia in cui una nave da crociera ha perso il controllo è andata a sbattere su una riva coinvolgendo un battello passeggeri ha detto: “Sul tema delle grandi navi , c’è ...

Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia - Procura indaga per inosservanza sicurezza : La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti in seguito all'Incidente che ha coinvolto la nave da crociera Opera di Msc e un battello turistico nel canale della Giudecca. Il reato ipotizzato al momento è di inosservanza delle norme sulla sicurezza. Non si procede ancora per lesioni, dal momento che nessuna delle 4 passeggere ferite ha presentato querela. Sequestrati i sistemi movimento.